Gleich zwei Paare feiern heute ihre Diamantene Hochzeit

Ein Pfaffrodaer und ein Olbernhauer Paar haben vor 60 Jahren geheiratet. Das wird jetzt gefeiert.

Von Jan Görner

erschienen am 11.05.2017



Pfaffroda/Olbernhau. Ruth und Siegfried Uhlig sowie Isolde und Heinz Büschel sind sechs Jahrzehnte verheiratet. Am 11. Mai herrschte bestes Wetter - nur in Großhartmannsdorf hat es ein kurzes Gewitter gegeben.

Die kleinen Wetterunbilden an ihrem Hochzeitstag waren aber kein schlechtes Omen für Ruth und Siegfried Uhlig. Ein richtiges Donnerwetter hat es bei den Eheleuten in den zurückliegenden 60 Jahren nie gegeben. Das versichern beide. "Natürlich sind wir ab und zu anderer Meinung gewesen. Wir konnten uns immer einigen", sagt Ruth Uhlig. Die zwei rüstigen 83-Jährigen sind dankbar, dass sie ihre harmonische Ehe bei guter Gesundheit genießen können.

Kennen gelernt haben sie sich bereits 1952 beim Tanz im Dörnthaler Gasthof Schönlinde. Geheiratet hat das Paar fünf Jahre später in Großhartmannsdorf. Dort ist Ruth Uhlig als geborene Träger aufgewachsen. Ihr Mann war bis zur Rente selbstständig als Polsterer, Sattler und Tapezierer. Auch danach hat der Handwerksmeister hin und wieder in der Werkstatt gestanden und das noch bis vor wenigen Jahren. Siegried Uhlig leitete 33 Jahre lang die Abteilung Fußball in Pfaffroda. Außerdem ist er Ehrenmitglied der freiwilligen Feuerwehr. Beide haben einen Sohn und einen Enkel.

Isolde und Heinz Büschel, das zweite Paar, ist sich beim Schlittenfahren in Dörnthal das erste Mal begegnet. Anschließend sahen sich die beiden noch ein Theaterstück im Ort an. Isolde Büschel hieß damals noch Neuber. Sie ist in Dörnthal groß geworden. Später wohnten beide in dem Ort, bis sie 1998 nach Olbernhau umzogen. Heinz Büschel stammt aus Dorfchemnitz. Er hat 37 Jahre beim VEB Landmaschinen Freiberg gearbeitet. Seine Frau war 15 Jahre in der Stuhlfabrik Haselbach beschäftigt. Die Eheleute haben zwei Kinder, vier Enkel und sieben Urenkel. Regelmäßig wechseln sich die Kinder ab, um dem Paar im Haushalt zu helfen und um nach dem Rechten zu schauen.

An ihre Hochzeit erinnern sich Isolde und Heinz Büschel gern. "Das Wetter ist damals schön gewesen. Wir sind mit der ganzen Hochzeitsgesellschaft spazieren gegangen", sagt der 84-Jährige. Der Hochzeitstag war damals auch der 20. Geburtstag seiner Frau. Sie feiert heute also auch gleichzeitig ihr 80. Wiegen- fest - und das im engsten Familienkreis.