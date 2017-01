Kalt, kälter, Kühnhaide

Von Oliver Hach

erschienen am 26.01.2017



Kühnhaide. Das Kälteloch liegt am Schwarzen Teichbächel. In einer Senke auf 721 Metern Seehöhe an der Kühnhaider Hauptstraße ragen Messgeräte aus dem Schnee. Wo Flößer einst Deiche anlegten, um das Wasser für den Holztransport anzustauen, staut sich auch die kalte Luft - im Sommer wie im Winter. "Wir haben hier maximal 50 Tage im Jahr frostfreie Zeit", sagt Peter Weiße.

Sein Eigenheim steht direkt am Kälteloch, seit 1980 zeichnet der Hobbymeteorologe hier kontinuierlich Wetterdaten auf. Längst gehen auf seinem Grundstück auch kommerzielle Wetterfirmen auf Rekordjagd. Peter Weiße hat Kühnhaide berühmt gemacht - als wahrscheinlich kältesten bewohnten Ort in Deutschland. Es gibt noch kältere Orte, wie den Funtensee im Berchtesgadener Land. Doch dort steht nur eine Alpenvereinshütte.

Wer nach Kühnhaide will, muss durch tiefen Wald. Die Bäume schirmen die Streusiedlung auf dem Erzgebirgskamm ab. Rings um den Ort im oberen Tal der Schwarzen Pockau, direkt an der tschechischen Grenze erheben sich Berge wie der 842 Meter hohe Čihadlo, deutsch Lauschhübel. Diese Topographie schafft die Voraussetzungen für die Kältekammer. Für richtig strengen Frost braucht es dann noch eine klare, windstille Nacht - und eine Schneedecke. Neulich war es wieder so weit: Am frühen Morgen des 7. Januar hat Peter Weiße - wie bei offiziellen Temperaturangaben von Wetterstationen üblich - zwei Meter über dem Boden minus 31,1 Grad gemessen, am Boden sogar unter minus 34 Grad. Am Abend davor hatte es zunächst gar nicht danach ausgesehen, doch dann stürzte in der Nacht das Thermometer ab. Weiße sagt: "Innerhalb von einer Stunde kann die Temperatur hier um zehn, zwölf Grad nach unten gehen."

Am vergangenen Montag herrscht Kaiserwetter in Kühnhaide. Am Mittag strahlt die Sonne so stark, dass es taut. An der Kammloipe, vor der Gaststätte "Schwarzwassertal" haben Skiwanderer ihre Langläufer in die Schneeberge gesteckt. Drinnen werden Schnitzel und Soljanka serviert. "Den kältesten Ort Deutschlands muss man gesehen haben", sagt Karin Brendler aus Lossatal bei Leipzig und nippt an einem Grog. Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie das Schwarzwassertal hochgelaufen - neun Kilometer vom Hotel in Pobershau. Fantastisch sei das bei diesem Wetter, finden sie. Auch Erika Hunger, die Wirtin der 1921 eröffneten Gaststätte, freut sich über den Traumwinter, der ihr selbst an diesem Werktag eine volle Gaststube beschert; die Vorräte gehen zur Neige. "Ich muss erst mal Großeinkauf machen", sagt sie.

In Kühnhaide leben heute noch rund 550 Menschen, halb so viele wie zu DDR-Zeiten. Damals gab es hier ein Sportgerätewerk des Kombinats Germina, den VEB Textil Grenzland und den VEB Häkelchic Annaberg. Federballschläger, Baby- und Arbeitskleidung sowie Mützen wurden von der Bevölkerung in Heimarbeit hergestellt. An der einstigen Germina-Werkhalle, die unterhalb der Kirche am Grenzbach zu Tschechien steht und in der heute eine Firma erzgebirgische Volkskunst herstellt, sieht man noch, wie schlecht damals das Dach gedämmt wurde: Bis zu zwei Meter lange Eiszapfen hängen vor den Fenstern.

Ansonsten gibt es noch ein paar Pensionen im Ort - und die Filiale eines Bäckers aus Reitzenhain. Zum Lebensmitteleinkauf muss man ins zwölf Kilometer entfernte Marienberg. Im Jahr 2003 wurde Kühnhaide zusammen mit den Nachbardörfern Rübenau, Reitzenhain und Satzung dorthin eingemeindet.