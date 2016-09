LaufvÃ¶gel aus Angst vor KÃ¼hen geflÃ¼chtet

Laufvögel aus Angst vor Kühen geflüchtet

Es sind keine Emus, die aus einem Gehege ausbüxten, sondern Nandus. Da sie sich kaum einfangen lassen, drohen ihnen nun drastische Maßnahmen.

Von Georg Müller

erschienen am 27.09.2016



Marienberg. Mehrfach ist die Polizei wegen der vier aus einem Gehege in Marienberg ausgebüxten Laufvögel im Einsatz gewesen, bislang ohne Erfolg. Inzwischen hat der Besitzer die Tiere zum Abschuss freigegeben. Er glaubt nicht, dass sie sich einfangen lassen.

Seinen Namen möchte er nicht in der Öffentlichkeit nennen. Die Familie habe einige schlaflose Nächte verbracht. "Es hängt Herzblut dran", so der 44-Jährige, der die Laufvögel mit anderen Arten in seinem Garten hielt. Er stellt klar: Es handelt sich um Nandus, nicht um Emus. Beide Laufvögel sehen für den Laien ähnlich aus. Die wendigen Nandus zu fassen, ist kaum möglich. Daher erhielten Jäger die Erlaubnis, auf sie anzulegen. Die Tiere könnten sonst überwintern. Futter gebe es genug. Da es sich um zwei Männchen und zwei Weibchen handelt, wäre Nachwuchs denkbar. Das Problem: Nandus entsprechen nicht der hiesigen Fauna. "Sie gehören nicht in unsere Natur", so der Besitzer. Unklar ist, wo sich die Vögel gerade aufhalten. "Sie könnten in Richtung Wolkenstein gelaufen sein und noch weiter."

Vor mehr als einer Woche waren die Tiere entkommen. Die Familie hatte sich zwei neue Kühe zugelegt. Auf die Neuankömmlinge im Nachbargehege reagierten die Nandus panisch. Mehrere Stunden wurde versucht, die Laufvögel zu beruhigen. Doch die Familie hatte damit keinen Erfolg. Die Tiere rannten gegen die Zäune, die bis zu 1,80 Meter hoch sind. Der Maschendraht ging kaputt. Ein Holzpfosten brach. So konnten die Vögel letztlich fliehen. Da wusste der Marienberger bereits, dass er seine Nandus kaum lebendig zurückbekommen würde. Es handelt sich nicht um den ersten Vorfall. Ein anderer Nandu war im vorigen Jahr entkommen. "Da fand in der Nähe ein Oldtimertreff statt." Die Tiere bekamen Panik, ein Männchen floh. Auf der Dreibrüderhöhe konnte der Besitzer ihn an den Flügeln packen. Beim Versuch, den Nandu in die Transportkiste zu stecken, strampelte der Vogel mit aller Kraft. "Ich konnte ihn nicht mehr halten." Auch dieser wurde zum Abschuss freigegeben. Was aus dem Nandu wurde, ist nicht bekannt.

Inzwischen steht für den Hobbyhalter fest: Neue Laufvögel legt er sich nicht zu. Er will sich auf seine anderen Tiere konzentrieren, unter anderem Puten, Fasane und Hasen. Zunächst gilt es aber, die Schäden an den Zäunen zu beheben und auf dem Gelände wieder Ordnung zu schaffen. Noch ein Tier soll ihm nicht entkommen.