Mannshohe Schneekatzen lauern vor der Bergschänke

Katharina Siebenborn, ihre Eltern und eine Freundin haben kleine Kunstwerke am Katzenstein geschaffen. Was nach purer Freude aussieht, erforderte vollen Einsatz.

Von Hannes Reichel und Christoph Pengel

erschienen am 19.01.2017



Pobershau. Als Katharina Siebenborn noch Plastik an der Kunsthochschule in Halle studierte, hatte sie oft mit Stahl zu tun; die Formen, die sie dem Metall gab, waren eher abstrakt. Das Material, mit dem sie heute gern arbeitet, ist kühl, weich, weiß, und die Formen sind so konkret, dass sie jedes Kind erkennt: Zusammen mit ihren Eltern hat sie mehrere mannshohe Schneeskulpturen gebaut, Schneekatzen, um genau zu sein - passend zum Katzenstein, in dessen Nähe Katharina Siebenborn die Pobershauer Bergschänke betreibt.

Die Besucher freuen sich über die Bauwerke, erzählt Siebenborn: "Schöne, dicke, gut genährte Gaststättenkatzen", sagen die einen. Andere fühlen sich an Buddha erinnert, wenn sie die größte Schneefigur betrachten. Deren gelassene Ausstrahlung ist jedoch hart erarbeitet. "Es war ein einziger Kampf", berichtet Siebenborn. Der Wind blies ihr mit Stärke 5 ins Gesicht, als sie das Kunstwerk vergangene Woche aus einem Schneehaufen fertigte. Geholfen hat dabei der Winterdienst, der zuvor größere Mengen zusammengeschoben hatte.

Etwas abseits von den Katzeneltern sind noch zwei kleine Katzenkinder aus Schnee entstanden, unter Mithilfe von Eleonore Sommerschuh, einer bekannten Künstlerin aus Pobershau. "Wir haben pro großer Katze etwa zwei Tage gebraucht und mussten wegen der starken Schneefälle und Verwehungen der vergangenen Tage immer wieder nachbessern. Aber jetzt sind die bis zu 2,5 Meter hohen zwei Skulpturen endlich fertig", sagt Katharina Siebenborn. Die Katzenaugen bestehen aus Pampelmusen und Möhren, der Schnurrbart aus Zweigen, ein mächtiger Katzenschwanz ragt hervor. Von den Ohren bis zu den Katzenpfoten haben die Siebenborns jedes Detail beachtet.

Der Katzenstein trägt seinen Namen, weil der Felsvorsprung einem Katzenkopf ähnelt. Die Schneefiguren hat Katharina Siebenborn gemeinsam mit ihren Eltern Ralph und Hanna gestaltet. Eine leichte Übung für die beiden, hatten sie doch vor zwei Jahren bei einem Schneesymposium in Hermsdorf den ersten Platz belegt - mit einer Nachbildung von Adam und Eva. Bei diesem Wettbewerb, erklärt Katharina Siebenborn, ging es etwas professioneller zu. Die Figuren wurden dort aus Eisblöcken geschnitzt. Auch sonst sind Ralph und Hanna Siebenborn künstlerisch sehr aktiv: Er hat die vielen Holzkatzen gebaut, die in der Bergschänke stehen, während die Keramikkatzen auf ihr Konto gehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Schneekatzen vor der Bergschänke stehen. Schon vor zwei Jahren hatten Siebenborns die gleiche Idee. Im Winter danach fiel allerdings zu wenig Schnee, um die Aktion zu wiederholen. "Hoffentlich hält der Winter noch lange, damit sich viele an den Skulpturen erfreuen können", sagt Ralph Siebenborn.