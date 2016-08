StÃ¤dte garnieren erstmals ihre WeihnachtsmÃ¤rkte mit Eisbahnen

Städte garnieren erstmals ihre Weihnachtsmärkte mit Eisbahnen

Die Marienberger und Olbernhauer dürfen sich schon jetzt auf den Winter freuen: In diesem Jahr können sie vor der eigenen Haustür auf Schlittschuhen ihre Runden drehen. Andernorts reichen die Temperaturen nicht aus.

Von Ulrike Abraham und Georg Müller

erschienen am 31.08.2016



Marienberg/Olbernhau. Sommerhitze, doch in Marienberg und Olbernhau wird schon an die Winterzeit gedacht: In beiden Orten gibt es in diesem Jahr erstmals Eislaufbahnen. So sollen zusätzliche Besucher auf die Weihnachtsmärkte und in die Geschäfte gelockt werden.

Oberbürgermeister André Heinrich hatte zur Sitzung des Marienberger Stadtrats am Montag die Pläne offiziell verkündet: Der Weihnachtsmarkt soll eine 450 Quadratmeter große Eislauf-Fläche bekommen, samt Schlittschuhverleih und Umkleidekabine. Sie soll zwischen den Buden integriert werden. Auf dem 100 mal 100 Meter großen Markt ist dafür genug Platz vorhanden. Die Händler seien informiert und dem Vorhaben gegenüber aufgeschlossen, so Heinrich weiter. Der Weihnachtsmarkt dauert vier Wochen. Er beginnt in diesem Jahr am 25. November und endet am 18. Dezember. Es sei ein Kraftakt, den vergleichsweise langen Zeitraum sinnvoll zu füllen, sagte Gisela Clausnitzer, Referentin der Stadt.

Es war Heinrichs Gegenkandidat, der 2015 im Wahlkampf um den Oberbürgermeisterposten mit der Idee warb: Er hoffe, dass mit einer Eislaufbahn mehr Leben auf dem Marienberger Markt einziehe, sagte Andreas Haustein damals. Heinrich äußerte sich skeptisch: Eine Eisbahn sei kostenintensiv, auch die Betreibung müsse geregelt werden.

Zumindest letztere Schwierigkeit ist behoben: Betreiber der Bahn ist Matthias Engert, ein Unternehmer aus Annaberg-Buchholz. Dorthin wird die Eisbahn im Anschluss ziehen: Auf dem Annaberger Markt ist sie schon seit 2006 im Januar und Februar eine feste Größe. Zu den Kosten für die Stadt wollte Heinrich nichts Konkretes sagen. Die Summe liege im fünfstelligen Bereich. Das könne die Stadt nicht "aus der Portokasse bezahlen" - deshalb werden noch Sponsoren gesucht. Heinrich hofft auf die Beteiligung ortsansässiger Unternehmen.

Vorfreude auch in Olbernhau. Dort sollen ebenfalls Eisläufer ihre Runden drehen können. Denn auf der Goethestraße wird eine Eislaufbahn aufgebaut - und damit in unmittelbarer Nähe zum Weihnachtsmarkt. Dessen Schwerpunkt liegt in diesem Jahr im Rittergut. Damit die innere Grünthaler Straße nicht außen vor beleibt, gingen die Stadt und die Gewerbetreibenden auf Ideensuche. So entstand der Plan, zur Belebung eine Eisbahn zu verwirklichen. Zwei Unternehmen bringen sich maßgeblich ein. Laut Dieter Richter, Seniorchef bei der Fleischerei Richter, soll die Bahn vom ersten Advent bis Ende Januar täglich zu moderaten Preisen geöffnet sein. Etwa 300 Quadratmeter groß werde sie sein - genug, um ein paar Runden zu drehen. Für den Aufbau ist die in Seiffen ansässige Sportwelt Preußler zuständig. Zunächst werde ein Untergrund aus Holz errichtet, erklärte Geschäftsführer Frank Preußler. Darauf wird mithilfe einer Kühlanlage die Eisfläche erzeugt. Zudem wird zum Schutz eine Bande aufgebaut. Drei bis vier Tage sollen die Arbeiten dauern. "Wir verleihen außerdem die Schlittschuhe", so Preußler. Eigene werden somit nicht unbedingt benötigt.

Auch in Zschopau hat es in den Vorjahren Eisbahnen gegeben. Gern würde die Stadt einen neuen Versuch starten, sagte Hauptamtsleiter Uwe Gahut. Das Problem: die Witterung. Es sei in den vergangenen Jahren schlicht zu warm gewesen. Anders sieht es zum Beispiel in Marienberg und in Annaberg-Buchholz aus. Dort müsse nicht auf besonders kaltes Wetter gehofft werden, erklärte Betreiber Matthias Engert. Seine mobile Eisanlage arbeite unabhängig von den Außentemperaturen. Dazu werden in einem Becken Rohre verlegt, durch die Kühlflüssigkeit geleitet wird. Diese lässt das Wasser gefrieren und eine bis zu 20 Zentimeter dicke Eisschicht entstehen. In Annaberg sei die Anlage sogar bei 14 Grad betrieben worden - zur Freude vieler Eisläufer.