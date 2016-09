Verweile doch, du bist so schÃ¶n: SpÃ¤tsommer im Erzgebirge

Verweile doch, du bist so schön: Spätsommer im Erzgebirge

Das Wetter meint es gut: Sonne und angenehme Temperaturen verwöhnen die Region auch am Wochenende. Wie nutzen die Bewohner das tolle Wetter? "Freie Presse" hat sich umgehört.

Von Ulrike Abraham und Jan Görner

erschienen am 09.09.2016



Marienberg. Er hat sich schwergetan in diesem Jahr, wirkte manchmal etwas lustlos: Der Sommer war gefühlt - siehe Interview - nass, mit vielen heftigen Regenschauern und wenigen Sonnentagen am Stück. Jetzt legt er doch noch nach -obwohl am 1. September der meteorologische Herbst begonnen hat. Der Deutsche Wetterdienst verspricht für die nächsten Tage Temperaturen bis 27 Grad und zehn Sonnenstunden täglich, sogar im sächsischen Bergland. Wie und wo genießen die Erzgebirger die späten Sommertage?

In der Freizeit: Nicole Schulz lässt sich erst einmal ein Eis schmecken. Sie kann sich auch vorstellen, noch einmal die Badetasche zu packen. Sie liebt den Sommer: "Ich bin froh, dass immer noch Sommer ist, es könnte auch schon kühl und neblig sein." Das Freibad in Olbernhau und der Marienberger Rätzteich sind schon geschlossen, aber in Venusberg zum Beispiel können Besucher noch planschen. Auch das Radfahren macht bei diesem Wetter richtig Spaß, sagt Trainer Klaus Fischer vom RSV 54 Venusberg.

Dorothee Schmuck ist kürzlich mit ihren beiden Kindern ins Erzgebirge zurückgezogen. Mit Mattis und Elisa war sie gestern auf dem Spielplatz an der Seiffener Sommerrodelbahn und sauste mit ihnen mehrmals die Stahlrinne hinab. Vom schönen Wetter könnten auch die Gastwirte im Schwarzwassertal profitieren: Das Gästebüro Pobershau erwartet viele Wanderer. Dass die sich dann in seinem Gasthof stärken, hofft Kevin Laubenstein, Restaurantleiter in der Schwarzbeerschänke.

Bei der Arbeit: Die Sommerferien waren in Sachsen vor rund einem Monat vorbei. Dafür konnten sich die Schüler der Marienberger Oberschule "Heinrich von Trebra" im August zwei Tage über kürzere Schulstunden freuen. 30 statt 45 Minuten stehen heute nicht auf dem Plan, sagt Schulleiter Wolfgang Härtel. Doch sollte sich das warme Wetter bis nächste Woche halten, könnte nochmals verkürzt unterrichtet werden, stellt er in Aussicht. Diese Hoffnung möchte Schulleiter Robby Buttke seinen Schülern am Marienberger Gymnasium vorerst nicht machen. "Wir prüfen jeden Tag, ob in den Räumen unterrichtet werden kann oder ob es zu heiß ist." Um den Klausurenplan für die Oberstufenschüler nicht durcheinanderzubringen, zieht Buttke die Verlagerung in kühlere Räume oder in den Schulgarten vor.

Denn bei angenehmen Temperaturen lässt es sich auch im Freien gut arbeiten: Beim Marienberger Bauhof stehen Mäharbeiten, Grün- und Heckenschnitt sowie Straßenreparaturen an - seine Mitarbeiter freuen sich, wenn sie dabei nicht im Regen stehen, so Bauhof-Leiter Mike Friedrich. Auch Eisverkäuferin Julia Schulz liebt ihren Job, wenn es heiß ist, ganz besonders. Wenn Kinder mit glänzenden Augen auf ihre Lieblingssorte zeigen, macht sie das ein bisschen glücklicher.