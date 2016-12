Weiße Weihnacht? So stehen die Chancen

Alle elf Jahre gibt's einen richtig knackigen Winter, besagt eine alte Weisheit - Nun wäre es wieder soweit - Ein Experte verrät, was dran ist

erschienen am 05.12.2016



Wie jedes Jahr - mit Beginn der Adventszeit - brennt es den Erzgebirgern unter den Nägeln: Wird es denn endlich mal wieder eine weiße Weihnacht geben? Wetterexperte Dominik Jung geht im Interview mit Patrick Herrl dem Geheimnis auf die Spur. Außerdem antwortet der Diplom-Meteorologe vom Wetterportal wetter.net auf weitere Fragen zur bevorstehenden kalten Jahreszeit - und räumt dabei auch mit alten Weisheiten auf.

"Freie Presse": Wie sehen die Prognosen für Heiligabend aus? Können wir uns auf eine weiße Weihnacht einstellen?

Dominik Jung: Eins kann ich sagen: Die kalte Luft ist dieses Jahr nicht so weit weg von uns wie im vergangenen Jahr. Die Chancen stehen also besser. Man darf sich schon berechtigte Hoffnungen machen. Aber: Exakte Prognosen so lange im Voraus sind ganz einfach nicht möglich. Ob es eine weiße Weihnacht gibt, können Meteorologen erst ungefähr fünf bis acht Tage vor dem Fest sagen.

Was ist generell für ein Winter in Aussicht? Wird er zu warm oder zu kalt? Erwartet uns eher nasses oder doch trockenes Wetter?

Die derzeitigen Klimatrends sagen eher einen leicht zu warmen Winter voraus. Aber keine Sorge: Es soll kein super-milder Winter werden. In Sachen Niederschlag liegen wir in etwa beim langjährigen Durchschnittswert.

Erst kalt, dann warm, dann Schnee und schließlich Regen - das Wetter war zuletzt ein einziges Auf und Ab. Wie sind die Aussichten für die nächsten Tage? Bleibt es vorerst kalt?

Für Annaberg-Buchholz und die Region soll es bis Mittwoch zunächst kälter bleiben. Die Temperaturen klettern höchstens knapp über null Grad Celsius. Dabei bleibt es meist recht freundlich. Aber es geht bereits weiter mit dem Auf und Ab. Denn es wird zunehmend wieder milder. Und ab Donnerstag ist wahrscheinlich wohl wieder Regenwetter angesagt.

Wann ist stattdessen mit den ersten großen Mengen Schnee zu rechnen?

Das kann ich nicht vorhersehen. Aktuell ist jedenfalls erst einmal kein Schnee in Sicht. Wenn Kälte zu uns kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um trockene Kälte handelt. Es haben nur die Skigebiete Glück, die künstlich beschneien können.

Deshalb ist am Keilberg und auf dem Fichtelberg bereits Skifahren möglich. Was ist mit den kleineren Liften im Erzgebirge?

Auch das ist schwer zu sagen, ob es in dieser Wintersaison zu mehr Schneetagen reicht. Nur eins ist sicher: Die Temperaturen lagen bisher und liegen auch in den nächsten Tagen für eine weitere Beschneiung ganz gut. Gerade nachts ist es oftmals frostig.

Warum sind die vergangenen Winter so schneearm ausgefallen?

Ganz einfach: Die Kälte blieb weg. Und ohne Kälte auch kein Schnee. Oftmals kam das Wetter vom Atlantik. Dann ist es eben eher milder und der Schnee hat kaum Chancen.

Die älteren Erzgebirger sprechen häufig von Wetterzyklen. Eine alte Weisheit besagt, dass es alle elf Jahre einen richtig knackigen Winter gibt. Nun wäre es soweit. Was ist da dran?

Alles Zufall. Das Wetter von heute weiß nicht, wie es letztes Jahr war. Da gibt es keine festen Zyklen. Wiederholungen wären reiner Zufall.

Und wie sieht es aus mit Bauernregeln? Gibt es tatsächlich Vorboten, die auf einen kalten Winter hindeuten?

Unsinn. Aus Bauernregel kann man null Rückschlüsse auf eine Jahreszeit ziehen. Ich kenne solche Sprüche. Doch die sind völlig unseriös.