Wenn der Arbeitsplatz Freude in die Gesichter zaubert

2011 fuhr der erste Gute-Laune-Bus über die erzgebirgischen Straßen. Fahrer Karl-Heinz Mehner erklärt, warum er sich keinen anderen Arbeitsplatz vorstellen kann. Und wie er den deutschen Straßenverkehr erlebt.

Von Ricarda Terjung

erschienen am 25.10.2016



Zschopau. Karl-Heinz Mehner gehört zu den Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz fast ihre komplette Zeit verbringen. Und zwar gern. So gern, dass sie um nichts auf der Welt mit einem Kollegen die Plätze tauschen würden. "Mein Bus ist für mich eine Art Zuhause", sagt der 64-Jährige beim Blick auf seinen frisch gewaschenen, riesigen Mercedes. "Ich könnte darin eine Woche lang überleben." Am Rückspiegel über der Kasse baumelt eine Kunststoff-Blumenkette. Aus dem Fahrerraum schauen Kuscheltiere durch die Scheiben. "Wir Gute-Laune-Busfahrer arbeiten immer im selben Fahrzeug", sagt Mehner. Da richte man sich gern häuslich ein. "Ich möchte eine freundliche Umgebung haben."

Vor fünf Jahren rollte der erste Gute-Laune-Bus durchs Erzgebirge: ein Reisebus mit auffällig farbigem Design. An allen Seiten ist er rot, mit großen Kreisen und geschwungenen Linien darauf in Weiß, Orange und Gelb. Selbst die Radkappen waren orange. Unter der Windschutzscheibe prangt die geschwungene Aufschrift "Gute-Laune-Bus". Ein Jahr später kam der zweite der "Geschwister", wie Mehner sie nennt, auf die Straßen. Er trägt dieselben Muster wie der erste, allerdings in den Farben Lila, Rosa und Weiß. Das ist Mehners Bus. 2015 gestaltete das Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Erzgebirge (RVE) einen dritten Bus aus seinem Fuhrpark um, Farbkombination: Grün - Weiß - Blau.

Dass er mit seinem Arbeitsgerät sofort auffalle, gefalle ihm, sagt Mehner, der etwa zwei Drittel seiner Dienstzeit mit dem farbenfrohen Gefährt auf unterschiedlichen Linien des Regionalverkehrs unterwegs ist, etwa nach Chemnitz, Annaberg, Flöha, Marienberg und Oberwiesenthal. "Ich werde häufig auf die Optik des Fahrzeugs angesprochen", sagt Mehner, "und die Fahrgäste bekommen durch das Design auch mehr Aufmerksamkeit."

Die Idee zu der auffälligen Optik hatte nach Unternehmensangaben ein Kollege aus der Marketingabteilung. Dadurch werden mehr Firmen auf den Bus als fahrende Werbefläche für ihre Produkte und Dienstleistungen aufmerksam, so die RVE-Presseverantwortliche Annika Engelmann. Diesen Effekt ließ sich die RVE rund 3000 Euro pro Gute-Laune-Folierung kosten, sagt Mehner.

Seit diesem Jahr gibt es sogar noch einen weiteren, gelb-weiß-grünen RVE-Mottobus, den "Entdecker-Bus". Auch mit ihm werden die Fahrgäste Reisen unternehmen können, an die Ostsee oder nach Tschechien beispielsweise. "Als Motto-Busfahrer fahre ich auch viele Mietfahrten, zum Beispiel Klassen- und Lichterfahrten", sagt Mehner. Auch nach 41Jahren als Busfahrer achte er darauf, jeden Fahrgast zu begrüßen. Für die jungen Leute sei er ein wenig ein Erzieher, aber ein freundlicher. "Bei mir sagt jedes Schulkind Guten Tag oder Glück auf."

Mit der Höflichkeit hapere es im sächsischen Straßenverkehr inzwischen deutlich. "Früher haben die Autofahrer mich als Busfahrer gern auf die Fahrbahn gelassen, wenn ich von der Haltestelle losfuhr. Das ist heute nur noch selten so." Er wünsche sich die gegenseitige Rücksichtnahme zurück. Die gute Laune aber lasse er sich von unfreundlichen Menschen nicht verderben.