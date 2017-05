Wolkenstein: Kletter mit Boot gerettet

erschienen am 27.05.2017



Wolkenstein. Mit einem Boot ist ein Kletterer am Samstagnachmittag bei Wolkenstein von Rettungsdienst und Feuerwehr gerettet worden. Ersten Informationen zufolge bekam der Mann noch vor Beginn einer Klettertour an einer Wand im Wolkensteiner Felsengebiet Kreislaufprobleme. Seine Kollegen brachen die Tour ab. Der Rettungsdienst wurde informiert. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste der Kletterer über die Zschopau transportiert werden. Mit einem Boot gelangten die Kameraden zur Felswand. Sie brachten den Kletterer mit dem Boot zum Rettungswagen. Ersten Angaben zufolge kam der Kletterer zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Mehr als 20 Kameraden der Feuerwehren aus Schönbrunn und Wolkenstein sowie Rettungsdienst und Notarzt waren im Einsatz. (fp)