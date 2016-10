Albrecht Spindler wird neuer BÃ¼rgermeister von Jahnsdorf

Albrecht Spindler wird neuer Bürgermeister von Jahnsdorf

Mit einem überraschend klaren Sieger und einer hohen Wahlbeteiligung von mehr als 71 Prozent ist die mit viel Spannung erwartete Wahl im Ort nun vorbei. Die drei anderen Bewerber - allesamt aus dem rechten Spektrum - konnten zusammen gerade mal ein Drittel der Stimmen auf sich vereinen.

Von Jan Oechsner

erschienen am 17.10.2016



Jahnsdorf. Für Hannelore und Klaus Neubauer ist es wichtig gewesen, zu dieser Wahl zu gehen. Schließlich müssten die Jahnsdorfer anständig regiert werden, so ihre Meinung. "Wir wollen, dass der Ort weiter im Aufschwung bleibt, wie es bisher der Fall war." Beide sind schon immer Jahnsdorfer gewesen und dies wollen auch beide bleiben. Mit dem bisherigen Bürgermeister Carsten Michaelis waren sie zufrieden. "Nun hoffen wir, dass sich dies in Zukunft nicht ändert."

Das war gestern gegen Mittag. Am Abend, etwa acht Stunden später, stand fest: Albrecht Spindler, der bereits zehn Jahre als Verwaltungschef im Rathaus die rechte Hand von Michaelis war, hat die Wahl gewonnen. Ob Klaus Neubauer zu jenen zählt, die Spindler zum Sieg gewählt haben, wollte er nicht verraten. "Aber ich kann gut mit ihm leben. Wichtig ist, das einer beim ersten Wahlgang gewonnen hat. Und dass so viele Bürger an die Urnen gegangen sind."

71,6 Prozent kreuzten die grünen Stimmzettel an - von 4609 Wahlberechtigten waren das 3298 Menschen. Bei der vergangenen Bürgermeisterwahl im Jahr 2013, als mit Michaelis allerdings nur ein Kandidat antrat, lag die Wahlbeteiligung bei 38 Prozent.

"Ich bin echt glücklich. Auch weil es gut für Jahnsdorf ist. Alles andere wäre - auch in der Außenwahrnehmung auf den Ort - eine Katastrophe gewesen", sagte gestern der Wahlsieger Spindler, der vollkommen unvorbereitet das Ergebnis aufgenommen habe. Denn bei vier Kandidaten habe er nicht wirklich damit gerechnet, dass es zu einer absoluten Mehrheit kommt. Zudem habe er die Gefahr erkannt, dass sich zu einem zweiten Wahlgang mit einfacher Mehrheit dann das rechte Lager auf einen Kandidaten geeinigt hätte. "Nun will ich aber erst die Frist abwarten, in welcher noch eine Wahlanfechtung möglich ist", so Spindler. Diese läuft eine Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt - die ist am 28. Oktober.

Der Zweitplatzierte Mario Löffler wertet das Ergebnis so: Es sei schade, dass es zu keiner Stichwahl gekommen ist. "Dann wäre es sicher sehr interessant geworden." Er selbst aber zeigt sich zufrieden. "Ich habe 822 Stimmen erhalten, ich war Einzelkämpfer. Das wird meine Position im Gemeinderat stärken", so Löffler, der zwar als freier Kandidat angetreten war, aber für die NPD im Kreistag und im Gemeinderat von Jahnsdorf sitzt. Die anderen beiden Bewerber um den Chefsessel im Jahnsdorfer Rathaus, Carsten Kinas (AfD) und Jan Schiwek (parteilos) zeigten sich unzufrieden mit dem Wahlausgang. "Ich hatte nicht erwartet, dass ich gewinne", sagte der AfD-Kandidat Kinas, "mich enttäuscht aber, dass ein NPD-Mann so viel mehr Stimmen bekommen hat als ich." Überrascht habe ihn, dass sich Spindler schon im ersten Wahlgang durchsetzen konnte.

Schiwek kommentierte den Wahlausgang mit den Worten: "Ich bin enttäuscht. Ich wollte zumindest zweistellig durchs Ziel gehen." Und mit Blick auf den Wahlsieger Spindler fügte er hinzu: "Uns drei Gegenkandidaten ist es nicht gelungen, einen Politikwechsel in Jahnsdorf herbeizuführen." Beide kündigten an, bei der nächsten Gemeinderatswahl anzutreten.

Grit Dietz, die Leiterin des Gemeindewahlausschusses, bestätigte gestern, dass es keine Vorkommnisse bei der Wahl gegeben hat. "Es war alles ruhig." Wann der neue Bürgermeister Albrecht Spindler seinen Posten antreten kann, ist trotzdem noch offen. Zuerst muss auch die Kommunalaufsicht noch die Rechtmäßigkeit der Stimmenabgabe prüfen und diese feststellen. (mit oha)