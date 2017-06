Altes Jägerhaus: Erhalt würde ein Stück Stadtgeschichte retten

Eines der ältesten Gebäude im Zentrum Lugaus ist Zeugnis dafür, dass der Steegenwald einst bis an die heutige Flockenstraße reichte. Die Stadt nimmt nun nochmals Anlauf, um es zu retten - und begibt sich erneut auf Investorensuche. Doch wie gut stehen die Chancen dafür?

Von Viola Gerhard

erschienen am 13.06.2017



Lugau. Der Deckenputz im Hausflur liegt größtenteils auf dem Fußboden, an der Decke wachsen - wie in den anderen Räumen auch - pilzartige Gewächse. Die Tapete hängt größtenteils von den Wänden und umso weiter man nach oben kommt, desto schlimmer ist der Eindruck. Die Dachbalken sind beängstigend zerfressen, im Dach klaffen Löcher. "Das Haus ist substanziell eine Katastrophe", sagt Heiko Rudolf, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Lugau (WGL), der das Haus in der Flockenstraße 2 gehört. Bekannt ist es als altes Jägerhaus. Seit etwa 2000 steht es leer, verfällt seither. Und obwohl es ein für Lugau historisch interessantes Gebäude ist, liegt seine Zukunft wohl im Abriss.

Die WGL kann das fast 300 Jahre alte Haus weder sanieren, noch taugt es als Wohnhaus, sagt Rudolf. Die Sanierungskosten wären schlicht wirtschaftlich nicht vertretbar. Und Wohnungen nach heutigen Standard zu schaffen, macht der Grundriss des Hauses fast unmöglich, weil der Hausflur in beiden Etagen quer durch das Gebäude führt, die vier kleinen Wohnungen (jeweils Wohnküche und Schlafkammer, die Aborte befinden sich im Hof) nicht zusammengeführt werden können.

Die Stadt hat ebenfalls keinen Bedarf für eine Nutzung. Mit der Villa Facius habe man bereits sowohl eine museale Einrichtung als auch ein Veranstaltungsgebäude für die Stadt geschaffen, sagt Bürgermeister Thomas Weikert. Zudem steht jetzt das Bahnhofsgebäude, ein die Stadt wesentlich prägenderes Objekt, im Fokus der Bemühungen zum Erhalt. Einen Abriss fände Weikert allerdings schade. Darum will er nochmals auf Investorensuche gehen. Das hat schon mehrfach stattgefunden, allerdings ohne Erfolg. Denn es ist schwer, eine finanzierbare Nutzung zu finden.

Das sagt auch Klaus Hirsch, ehrenamtlicher Denkmalschützer aus Lugau. Auch er bedauere natürlich, wenn das historische Gebäude wegkäme, aber er weiß auch um die Probleme des Erhaltes. Er habe selbst schon mehrfach erfolglos versucht, Interessenten zu finden. "Eine unglückliche Lage so an der Straße und noch dazu faktisch ohne Grundstück, um beispielsweise Stellplätze schaffen zu können", sagt er. Eine Sanierung würde immense Summen verschlingen, sodass auch eine viel zu hohe Miete die Folge wäre. Auch auf einer unlängst stattgefundenen Begehung mit der Unteren Denkmalbehörde habe es seinem Eindruck nach diesen Grundkonsens gegeben, sagt er.

Dieser Ortstermin hatte auf Initiative von Weikert stattgefunden. Wie André Beuthner, Mitarbeiter der Pressestelle des Landratsamts, erklärt, habe sich die Denkmalschutzbehörde danach noch nicht abschließend zu einem Abriss positioniert. Vielmehr soll zunächst eine denkmalfachliche Beurteilung durch einen Spezialisten des Landesdenkmalamtes erfolgen. Das begrüßt auch Bürgermeister Weikert. "Eventuell stammen Teile der Dachkonstruktion noch aus der ursprünglichen Bauzeit", sagt er. Sollte sich diese Vermutung erhärten, könnte man im Falle eines Abrisses Teile des Dachstuhles erhalten und als Beispiel für die damalige Bauweise im Museumsfundus aufbewahren. Auch Klaus Hirsch betont, dass das Gebäude, wenn es zum Abbruch käme, zunächst umfangreich dokumentiert werde.

Dass faktisch mitten in Lugau ein Jägerhaus steht, widerspiegelt das Alter des Gebäudes. Als es die Herrschaft Oberlungwitz 1728 errichten ließ, um von hier aus zur Jagd gehen zu können, reichte der Lugauer Steegenwald noch bis in diesen Bereich. Dieses Alter macht das Gebäude auch lokal bedeutsam, sagt Hirsch. Denn es sei im sogenannten Oberlugau eines der ersten Gebäude und mit seinem Walmdach auch typisch für diese Zeit. Damit habe es einen baugeschichtlichen Wert. Zumal sich trotz jahrelanger Nutzung als Wohnhaus insbesondere im Obergeschoss und auf dem Dachboden auch noch originale Elemente, wie Holzgeländer, befinden. Trotzdem möchte er nicht von einem hohen Denkmalwert sprechen. Läge dieser vor, würden die Chancen steigen, es zu erhalten, glaubt er.

Sollte sich ein Interessent finden, werde er das Haus sicher für einen symbolischen Preis kaufen können, sagt Rudolf. Allerdings werde man ihn im Kaufvertrag verpflichten, innerhalb einer gewissen Zeit zumindest die Hülle zu sanieren.