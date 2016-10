Becken kann bald getestet werden

Das Hochwasserrückhaltebecken Neuwürschnitz steht kurz vor der Fertigstellung. Um einen Probestau starten zu können, ist allerdings der Ernstfall vonnöten: ein Hochwasser oder viel Schnee, der taut.

Von Viola Gerhard

erschienen am 08.10.2016



Neuwürschnitz. Der Damm des Hochwasserrückhaltebeckens Neuwürschnitz wird im November fertiggestellt. Das kündigte jetzt Britta Andreas von der Pressestelle der Landestalsperrenverwaltung (LTV) an. Und ergänzt: "Wir rechnen derzeitig mit Gesamtprojektkosten in Höhe von etwa 22 Millionen Euro. Damit kann der prognostizierte Kostenrahmen eingehalten werden."

Nennenswerte Vorkommnisse, die den Bauablauf und die Ausführung der Maßnahme hätten maßgebend beeinflussen können, gab es laut Britta Andreas nicht. Im Gegenteil: Die gute Witterung habe sich bei der Herstellung der Dammschüttung samt Asphaltinnendichtung eher positiv auf den Baufortschritt ausgewirkt.

Nach der Abnahme ist noch ein Probestau vonnöten. Das heißt, zum Nachweis der Gebrauchstauglichkeit der Stauanlage muss rund Dreiviertel eines Vollstaus erreicht werden. Dieser Probestau kann voraussichtlich ab Januar durchgeführt werden, wenn das Bauwerk fertiggestellt und betriebsfähig ist, erklärt Britta Andreas. Für den Probestau werde allerdings ein Hochwasserereignis oder eine entsprechend große Schneerücklage benötigt, bei dem etwa. 400.000 Meter Wasser (das entspricht besagtem Dreiviertel eines Vollstaus) gestaut werden können. Andreas: "Das bedeutet, dass der Probestau erst dann durchgeführt werden kann, wenn die entsprechende Wetterlage beziehungsweise die erforderlichen Niederschlagsmengen tatsächlich eintreten."

Die Einstauzeit für den Probestau ist abhängig von den Zuflussmengen. "Wir rechnen derzeitig mit einer Einstaudauer von rund zehn Tagen zur Durchführung des Probestaus", erklärt die LTV-Sprecherin, wobei bis zu sieben Tage für das Anstauen und drei Tage für den Wieder-Abfluss des Wassers gerechnet werden.

Britta Andreas bestätigt, dass die Bäume, die im Einstaubereich stehen, beim Anstau mit Wasser in Berührung kommen werden. "Im vorderen und taltieferen Bereich werden die Bäume von der Höhe her stärker betroffen sein als solche, die weiter weg vom Dammbauwerk beziehungsweise höher gelegen stehen", erklärt sie. Grundsätzlich stelle dies für einen kurzen Zeitraum für die meisten Gehölze aber kein Problem dar. Dennoch seien in den nächsten Jahren innerhalb der potenziellen Einstaufläche des Beckens im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen noch Veränderungen vorgesehen. Konkret heißt das: Perspektivisch werden alle Bäume, die durch ein größeres Hochwasserereignis geschädigt werden können, sukzessive gegen andere Gehölzarten ersetzt.

Das Hochwasserrückhaltebecken Neuwürschnitz ist ein Ergebnis des Konzeptes, das die Landestalsperrenverwaltung nach dem Augusthochwasser 2002 für das Flussgebiet der Chemnitz mit Würschnitz und Zwönitz hat erarbeiten lassen. Das Hochwasserrückhaltebecken am Oberlauf der Würschnitz - konkret handelt es sich um den Beuthenbach - bezeichnet die LTV als regional und überregional wirksamste Schutzmaßnahme. Es ist so dimensioniert, dass es einem Hochwasser standhält, wie es statistisch gesehen nur aller 100 Jahre vorkommt. Es ist als genanntes "grünes Becken" konzipiert, das heißt, nur im Hochwasserfall wird der Beuthenbach angestaut, indem der Abfluss gedrosselt wird. Der Durchlass wurde so gebaut, dass er auch für Fische und andere Tiere passierbar ist.

www.hrb-neuwuerschnitz.de/

webcam