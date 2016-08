Der Bagger-Beweis: Alte Liebe rostet nicht

Das Ungetüm sieht vergammelt aus, schon beim Hinsehen quietscht es überall. Aber wenn tiefe Gefühle im Spiel sind, dann zählen innere Werte. So jedenfalls sieht es eine Gruppe Ex-Arbeiter der Erdbau Thalheim. Die fanden durch Zufall einen Sammler, der einen "ihrer" alten Bagger erworben hat.

Von Jan Oechsner

erschienen am 27.08.2016



Thalheim. Es gibt eine Welt, in der sehr viele Menschen schlicht nicht wissen, was ein UB 80 mit 0,8er-Tieflöffel ist. Und dann gibt es eine Welt, in der betagte Männer beim Klang dieses Namens und beim Anblick des rostigen schweren Erdbaugerätes mit den alten Ketten einfach nur feuchte Augen bekommen.

Wie etwa Harald Schneider. "Als ich erfahren habe, dass ein Chemnitzer Bagger-Liebhaber tatsächlich einen UB 80 erworben hat, musste ich ihn sofort kontaktieren." Er informierte ehemalige Kollegen, und schon war die Nachricht auch in halb Thalheim rum. Seitdem vereint das Gerät wieder einstige Weggefährten. Alte Bagger-Liebe rostet nicht. Auch wenn der UB 80 alles andere als frisch aussieht.

Schneider war von Anfang und bis zum Ende beim ehemaligen Kombinatsbetrieb Erdbau Thalheim - dem mit bis zu 650 Mitarbeitern zweitgrößten Betrieb seiner Art in der DDR - von 1964 bis kurz nach der Wende tätig. Die Männer haben einst für ehrgeizige Bauprojekt wie die heutige B95 im Erdreich gebuddelt, für die Großkraftwerke Lippendorf und Thierbach, für das Leipziger Gewandhaus, für Berlin Marzahn. Oft mit dem Universalbagger UB 80. "Wir hatten davon 20 Stück im Betrieb. Das waren wirklich zuverlässige, wirklich ganz feine Geräte." Ob der Bagger des Chemnitzers je in Thalheim eingesetzt war, das bezweifelt Schneider. Aber egal. Denn es sei sowieso oft ein Kampf gewesen, damals überhaupt einen der begehrten Buddeldinger zu bekommen. "Der UB 80 war doch ein Exportschlager, ging in die Sowjetunion, nach Vietnam, auch in den Westen", so Schneider.

Heute sind die Zeiten anders, die Mitarbeiter viel älter, auch Schneider hat die 80 vor kurzem überschritten. Aber die Liebe zu einem Bagger wie den UB 80 ist noch immer frisch. Dabei war es immer eine Liebe, die spröde daherkam: Denn für die Baggerführer war die Arbeit alles, nur kein Zuckerschlecken. Die direkte mechanische Bedienung der Bremsen der Trommelwinden erforderten enorme Kraftanstrengungen. Mit beiden Beinen mussten die Fußpedale betätigt werden, an Klimaanlagen war natürlich damals nicht zu denken. Als schließlich Hydraulikbagger auf den Markt kamen, verschwanden die UB 80 aus den Baumaschinenparks der Betriebe - still und leise. Bedauert hat das vielleicht damals kaum jemand, zugeben würde das aber heute natürlich keiner der Männer mehr.

Heute gibt es die Dinger, die in Nordhausen bis 1969 einst 1700mal gebaut worden sind, nur noch auf Fotos. Das dachte Schneider zumindest. Doch dann kam die Nachricht über diesen Chemnitzer, der einen UB 80, Baujahr 1969, mit seinen 30 Tonnen Gewicht vor der Schrottpresse bewahrt hat und womöglich wieder herrichten will.

Dieser Mann möchte anonym bleiben, Schneider aber ist mit ihm zumindest in E-Mail-Kontakt. "Wir duzen uns elektronisch", sagt Schneider, der sonst nicht mal im richtigen Leben irgendeinen Fremden schnell duzt. Er sei wirklich froh, dass es noch Menschen gibt, die solche Technik retten wollen. "Der Bagger ist technisch in Ordnung. Und er ist fahrbereit", sagt Schneider. Diesmal spricht ausnahmsweise nicht der Liebhaber, da spricht der Realist.

Am 18. September wollen sich alle Mitarbeiter der "Erde", so nennen die Mannen den ehemaligen Erdbau Thalheim beim Bier, zu einem Fototermin mit Bagger treffen. Selbstverständlich wird dann auch der UB 80 vor Ort sein. Wo? Wenn alles klappt, dann auf dem ehemaligen Betriebsgelände in Thalheim. "Etwa 20 Leute haben wir schon, die kommen. Ich rechne aber mindestens mit doppelt so vielen ehemaligen Mitarbeitern, die noch am Leben sind."

Kontakt für interessierte ehemalige Mitarbeiter der Erdbau Thalheim: 03721 38594.