Die Welt der Wissenschaft: Wohin zuerst?

Nach knapp drei Jahren Bauzeit übernehmen Kinder das Sagen auf Schloss Hoheneck: Die Lern- und Erlebniswelt Phänomenia öffnet im sanierten Nordflügel. Philipp und Jordy durften sie vorab testen.

Von Kathrin Neumann

erschienen am 11.05.2017



Stollberg. Das gibt's doch gar nicht. Wieso will sich die Seifenblase nicht bilden? Philipp ist frustriert. Sein Bruder Jordy steigt auf die Metallplatte, und reißt den Ring nach oben. Es klappt. Der Elfjährige steht in der Seifenblase, die nur eine Sekunde später zerplatzt. Jordy wischt sich die Reste vom Ärmel. "Ich will auch noch mal", ärgert sich der achtjährige Philipp nun noch mehr. Beim zweiten Versuch schafft schließlich auch er es. Doch schnell dem Bruder hinterher, der einen Flaschenteufel entdeckt hat.

Die Jungs wissen gar nicht, wohin sie zuerst gucken sollen. "Wenn wir alles machen wollen, brauchen wir drei bis vier Stunden", sagt die Leiterin der Phänomenia, Doris Bradler. Mehr als 350 Exponate verteilen sich auf zwei Etagen. Philipp und Jordy packt es. Sie flitzen durch die Räume, hierhin und dorthin. "Komm' mal her", ruft Philipp, doch Jordy steht gespannt vor einem Anschauungsobjekt zwischen all den Experimenten: einer konservierten Raucherlunge. "Eklig", findet Philipp das und klettert lieber ins Kaleidoskop. Spiegel an drei Seiten umgeben ihn. Seine Mutter folgt ihm. "Das ist was für Frauen", lacht Katrin Auerswald und fotografiert anschließend Philipp und Jordy, wie sie durch das Spiegeldreieck schauen. "Tolles Foto für den Kalender."

Plötzlich kichert es laut. Die Brüder haben die verzerrenden Spiegel entdeckt, hüpfen wie Flummibälle davor herum. "Du siehst aus wie ein Teletubbie", sagt Philipp zu Jordy. Der zieht schon weiter, hat merkwürdige Pumpen entdeckt, die jeweils einen Duft verströmen lassen. "Boah, ist das ekelig" ruft Philipp und hält sich die Nase zu. Jordy ist schon beim nächsten: "Hm, lecker. Das ist Marzipan, das erkenne ich sofort." Schwieriger ist es dagegen, die Knobelspiele im oberen Geschoss zu lösen. "Wir waren schon mal bei so einer Ausstellung auf Rügen", sagt Katrin Auerswald. "Doch die war veraltet, da waren wir in einer Stunde durch." Von der Phänomenia indes ist sie angetan: "Es ist toll geworden. Nur, dass es in den Räumen hallt, könnte zum Problem werden", sagt die Mutter und wirft noch einen Blick in die Toiletten. "Schick!"

Doris Bradler nutzt die extra Führung für die Jungen auch, um kleine Schwachstellen zu erkennen. "Hier fehlt noch die Anzeige", sagt Philipp und überreicht ihr ein Lineal ohne Linien. "Das nehm' ich gleich mit", sagt Bradler. Und Jordy gibt der Phänomenia-Chefin den Hinweis, dass beim Perspektivzeichnen ein Tuch zum trocken Wischen fehlt. Bei diesem Exponat zeichnen die Jungs auf einer Glasscheibe eine Pyramide nach - nur durch ein Guckloch schauend. "Das ist ja total schwierig", findet Jordy. "Um die Tiefe zu sehen, brauchen wir beide Augen", erläutert Doris Bradler. Unterdessen wagen sich Ricky und Katrin Auerswald an ein Puzzle. Ein Eurozeichen soll entstehen, gar nicht so leicht. "Sind Sie sicher, dass das alle Teile sind", fragt der Vater Doris Bradler. Die lächelt nur. Die Lösung, irgendwo versteckt? Fehlanzeige.

Dass das mal ein Gefängnis war, wissen die Jungs. Komisch findet es Jordy nicht. "Nö, warum?" Katrin Auerswald hat dazu eine Erklärung: "Sie haben keinen Bezug dazu." Ihr Mann ergänzt: "Es ist gut, dass das Objekt genutzt wird. Jetzt ist es nur wichtig, dass es auch von allen Seiten unterstützt und angenommen wird." Und Ricky Auerswald geht noch weiter: "Ich finde, ein Besuch hier sollte in den Lehrplan der Schulen aufgenommen werden."

Physik zum Anfassen, nicht nur für die Kleinen. "Hier gibt es so viele Phänomene, die sie irgendwann in der Schule haben", sagt Katrin Auerswald. "Deshalb steckt auch für uns viel Wissenswertes hier drin." Am Ende bekommen die Eltern die Jungs nur mit dem Versprechen nach Hause, wiederzukommen.

Die Phänomenia wird morgen mit geladenen Gästen eröffnet. Am Samstag ist dann von 14 bis 17 Uhr Tag der offenen Tür mit freiem Eintritt. Danach ist die Phänomenia Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 15.30 Uhr, in den Ferien bis 17 Uhr geöffnet. Sonntags ist von 12 bis 19 Uhr auf.