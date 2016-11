Fitness statt Floristik - Blumenhalle wird Sportzentrum

Für Fitnessfachwirt Ingo Pawlik ist der Stellwerks-Komplex nahe des Gradierwerkes der ideale Ort für Bewegung und Entspannung drinnen und draußen. Sein Konzept hat die Stadt überzeugt, der Vertrag ist unterschrieben.

Von Viola Gerhard

erschienen am 23.11.2016



Oelsnitz. Noch verraten nur die mit Folie abgeklebten Fenster, dass sich in der Blumenhalle der Landesgartenschau bald etwas tun wird. Aber der Mietvertrag mit der Stadt ist unterschrieben und Ingo Pawlik beziehungsweise dessen Handwerker stehen bereit, wie er sagt. Sobald das Okay des Bauamts komme, gehe es los - zunächst werden in der Halle die Trockenbauer aktiv. Denn für sein Projekt "Energiewerk im Stellwerk" schafft der 41-jährige Lichtensteiner nicht nur jede Menge neuer Geräte an, es gibt auch einige bauliche Veränderungen. Insgesamt 200.000 bis 250.000 Euro wird er in Fitnessgeräte und Umbau investieren, schätzt Pawlik.

Ingo Pawlik ist Inhaber des 2005 eröffneten "Alten Energiewerks", ein Sport- und Gesundheitszentrum an der Bahnhofstraße, faktisch nur einen Steinwurf vom Bürger- und Familienpark entfernt. Dieses bisherige Energiewerk-Domizil soll auch bestehen bleiben, dort will sich Pawlik zukünftig auf Angebote des Rehasports konzentrieren beziehungsweise diese erweitern. Die Bereiche Fitness, Abnehmen und Rücken ziehen in die Halle am Stellwerk um und werden ebenfalls ausgebaut. 150 Quadratmeter der 600 Quadratmeter großen Halle sollen abgetrennt werden und als Gymnastikraum dienen, erklärt Pawlik. Im restlichen, größeren Teil der Halle werden die größtenteils neuen Geräte ihren Platz finden.

Das Stellwerk bekommt, nachdem es während der Gartenschau als Standesamt diente, eine wiederum völlig neue Funktion. Hier will Pawlik eine Saunakabine installieren - mit getönten Scheiben, die größenmäßig identisch mit den Fenstern des Stellwerkes sind. Diese lassen zwar keinen Blick nach drinnen, aber in die Umgebung zu. Zur Entspannung können die Saunagäste bei schönem Wetter das Dach des Foyers nutzen, das zur Terrasse umgebaut wird und deshalb ein Geländer bekommt. Im Foyer selbst wird eine Lounge mit Getränkeangebot etabliert, die allen Parkbesuchern offensteht. Der Park, in dem er bereits Nordic-Walking-Kurse anbietet, soll verstärkt einbezogen werden, ebenso das Gradierwerk.

Pawlik will das "Energiewerk im Stellwerk" noch im ersten Quartal des kommenden Jahres öffnen. Zur Seite stehen im dann an beiden Standorten insgesamt 13 Angestellte und vier Freiberufler.