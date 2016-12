Gesucht: Der Angeber in der roten Kutte

Der letzte Prominente unserer "Freie Presse"-Serie ist eine harte Nuss für Rätselfreunde. Denn die Person scheint bekannt, ist es aber gar nicht. Sie schafft angeblich Dinge, die der Physik widersprechen. Augenzeugen munkeln: Die Person ist ein Hochstapler.

Von Jan Oechsner

erschienen am 24.12.2016



Stollberg. Es existieren nur drei Fotos: Zwei zeigen die Person als Baby. Und jüngst wurde noch ein Schnappschuss entdeckt und von Experten als echt eingestuft. Er zeigt einen jungen Gehilfen, der eine rote Kutte mit Fell bügelt. Es müsste sich um die Arbeitskleidung des Gesuchten handeln. Ort und Zeit der drei Aufnahmen sorgen indes für Streit unter Forschern. Beweisbares gibt es kaum. "Freie Presse" veröffentlicht das Material dennoch.

Nur wenige haben die Person kurz getroffen. Oder besser: Sie glauben, sie getroffen zu haben. Sonderbar: Die geschilderten Begegnungen ereigneten sich immer zu Heiligabend. Wir fragten nach, etwa beim Stollberger Ex-Bäckermeister Gunter Weißbach, der auch mal Gesuchter der Serie war. Er erinnert sich, dass er sich "als ganz kleiner Junge mal vor Aufregung wegen dieser sonderbaren Gestalt eingepullert hat." Das habe ihm zumindest seine Mutter erzählt. Nachtwächter Werner Störzel aus Zwönitz indes bezweifelt, dass der (oder die) Gesuchte wirklich existiert. "Bei uns Kindern war niemand. Auch nicht Heiligabend. Gut, der Opa kam immer mal in dieser Zeit mit einem Bart vorbei. Aber Opa und der Gesuchte sind nicht identisch, denn Opa ist ja schon lange gestorben."

Doch bis heute verteilt diese Person Geschenke in jedem Haus, in jeder Wohnung. Sie hinterlässt also Spuren an jedem Tatort. Das Problem ist nur: Wie soll das alles praktisch gehen? "Physikalisch gesehen kann der Gesuchte den Job, den er angeblich macht, unmöglich schaffen im Erzgebirgskreis. Zu viele Geschenke, zu lange Wege", sagt Mario Steinebach von der TU Chemnitz. Dann rechnet er vor: 178.800 Haushalte gibt es im Kreis. Dafür reiche nicht mal Lichtgeschwindigkeit, um es an einem Abend zu schaffen. "Ein wahres Blitzlichtgewitter aller Radarfallen zwischen Oberwiesenthal, Stollberg und Zschopau wäre programmiert", so Steinebach. Aber auch ein anderes Problem baut sich rasch auf, nimmt man die Physik ernst: die Masse. Wenn jedes der etwa 58.000 Kinder im Kreis im Schnitt zwei Kilo Geschenke erhält, dann wiegt der Weihnachtsschlitten am Anfang der Reise etwa 117 Tonnen - inklusive Eigengewicht Schlitten und Eigengewicht Fahrer. Steinebach: "Da ein normales Rentier nicht mehr als 180 Kilogramm ziehen kann, muss der Gesuchte für seine Tour durch den Erzgebirgskreis 650 Rentiere vor den Schlitten spannen."

Was Steinebach nicht sagt, aber sagen könnte: Diese Person ist offenkundig ein Angeber. "Wir haben mal berechnet: Für jeden Haushalt im Kreis hat dieser angebliche Tausendsassa nur 0,48 Sekunden Zeit." Am gesamten 24. Dezember. Inklusive Schlitten parken, Geschenke verteilen, Weihnachtsbraten kosten, Lied anstimmen, zur nächsten Haustür. Und der Rest von Deutschland?

Interessant dabei: Es handelt sich offenkundig um einen Mann - das zumindest bestätigt auch Teresa Weißbach, die Schauspielerin, ehemalige Stollbergerin, auch einst Gesuchte in der "Freie Presse"-Serie von Prominenten. "Wenn es dieser Mann ist, den ich vermute, kann ich nur sagen: In meinem Beruf wäre dieses Rollenfach zwar reizvoll, aber leider bin ich eine Frau und kann deshalb schwer in seine Fußstapfen treten. Statur und äußeres Erscheinungsbild haben wenig mit mir gemein. Ich glaube, nicht einmal mit guter Schminke wäre es da getan. Schade!"

Doch wer ist es? Knifflig, knifflig. "Freie Presse" hat die Person schließlich selbst nochmal angerufen und gebeten, ob sie nicht noch ein wenig mehr über sich verraten will als nur drei Fotos veröffentlichen zu lassen, damit es für die Leser nicht ganz so verdammt schwierig ist, seine wahre Identität zu erraten. "Nein", knurrte die Person. Die Stimme klang in der Tat sehr männlich.

Also bleibt es dabei. Auch dieser Gesuchte fragt, wie am jedem Ende der Serie: "Naaaaaa, wer bin ich?"