Illegal: Flugplatz-Chef zieht Hangar hoch

Ein 120.000 Euro teurer Unterstellplatz für Leichtflugzeuge wird für die Verkehrslandeplatz GmbH und den Landkreis als Gesellschafter zum Skandal. Denn der Bau hat keine Genehmigung. Muss er wieder abgerissen werden?

Von Jan Oechsner

erschienen am 14.01.2017



Jahnsdorf. Das Flurstück Nummer 339/30 ist nicht mehr nur ein Flurstück, sondern ein Politikum. Denn Matthias Fahrhöfer, der Geschäftsführer der Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH, hat dort illegal einen Rundhangar für sechs Leichtflugzeuge bauen lassen. Es existiert keine behördliche Baugenehmigung dafür.

Das Landratsamt des Erzgebirgskreises bestätigt dies. "Der Bau ist widerrechtlich. Er ist gestoppt", so Stefan Pechfelder, Sprecher von Landrat Frank Vogel. Die Kosten des Hangars betragen 120.000 Euro. Angeblich werden sie von den künftigen Mietern der Unterstellmöglichkeit finanziert. Nur: Muss nun alles wieder abgerissen werden? Das Landratsamt will sich noch nicht äußern, der Vorgang befinde sich in der Prüfung. Pechfelder: "Angaben zum Ausgang können im laufenden Verfahren nicht gemacht werden."

Für den neuen Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler ist der Bau schlicht "unrechtmäßig". "Ich bin über das Projekt am 7. September per E-Mail von Herrn Fahrhöfer informiert worden - und dass später noch ein Bauantrag eingereicht wird." Darin drängte Fahrhöfer, dass die Bausache dringend sei, da der Flugplatz "aus allen Nähten" platze.

Normalerweise läuft es so, dass ein Bauherr einen Bauantrag stellt. Dieser wird von der zuständigen Behörde - in dem Fall des Hangars von der Bauaufsicht im Landratsamt - geprüft. Die Gemeinde wird auch gefragt, indem sie entweder das sogenannte gemeindliche Einvernehmen erteilt, oder mit Argumenten in Widerspruch geht. Letztlich muss die Bauaufsicht dann entscheiden, ob sie eine Baugenehmigung erteilt.

Fristgerecht am 1. November hat Jahnsdorf nach einer "emotionalen Beratung im Technischen Ausschuss", so Spindler, dem Bauvorhaben eine Absage erteilt. Das Problem: Da war die Betonage der Hangar-Bodenplatte schon eine halbe Woche fertig - ohne Baugenehmigung. Derzeit ist der Hangar zu etwa 50 Prozent fertig.

Später hat sich Fahrhöfer bei der Gemeinde entschuldigt. Seine Argumentation: Es habe bereits schon vor vielen Jahren eine Baugenehmigung für einen größeren Hangar auf dem Areal gegeben. Auch seien damals Erschließungskosten von der Gesellschaft an die Gemeinde von 500.000 Euro gezahlt worden. "Da war der Geschäftsführer davon ausgegangen, dass sich das gemeindliche Einvernehmen und damit die Baugenehmigung auch diesmal herstellen lässt. Daher wurde mit dem Bau bereits begonnen", so Landrats-Sprecher Pechfelder. Das Problem: Das genannte erste Vorhaben wurde aus Kostengründen nie realisiert, folglich ist die Baugenehmigung aus dem Jahr 2007 bereits drei Jahre später, wie im Baurecht üblich, erloschen - also vor etwa sieben Jahren.

Für den Aufsichtsrats-Chef der Verkehrslandeplatz GmbH, dem Chemnitzer Rechts-Beigeordneten Miko Runkel, ist die Aussage des Geschäftsführers zwar nachvollziehbar. "Aber es rechtfertigt nicht den Baubeginn ohne baurechtliche Genehmigung. Entsprechend dem Verfahrensausgang werden wir im Aufsichtsrat die Situation besprechen und Entscheidungen treffen."

Fahrhöfer selbst wollte keine Stellungnahme abgeben. Er habe bereits alles dem Landratsamt mitgeteilt. Die Frage: Was hat das Landratsamt wann gewusst vom Bau? Schließlich ist die Behörde neben der Stadt Chemnitz Mitgesellschafter der Verkehrslandeplatz GmbH. Pechfelder: "Die Bauaufsicht wurde erst im Nachgang informiert."