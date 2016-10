"Miete ist Stadt seit Jahresanfang bekannt"

Unternehmer Peter Simmel über den Zoff zur begehbaren Dach-Terrasse, den schlechten Start in Stollberg und wieso sich Aldi und er vertragen

erschienen am 22.10.2016



Die nächsten 25 Jahre soll die Stadt für die Dachfläche auf dem Aldi 6000 Euro Miete im Jahr an Simmel zahlen. Im Stadtrat ist OB Marcel Schmidt deshalb in dieser Woche nur knapp an einer Abstimmungsniederlage vorbeigeschrammt. Auch Peter Simmel wurde kritisiert. Jan Oechsner sprach mit dem Unternehmer.

Freie Presse: Was kostet Ihr Projekt neben Ihrem Supermarkt?

Peter Simmel: Wir investieren insgesamt über 4,5 Millionen Euro. Neben 800 Quadratmetern Einzelhandel und 1100 Quadratmetern für den Aldi werden zwölf hochwertige Wohnungen in der Lutherstraße und 120 neue Parkplätze entstehen.

Welche Einzelhändler kommen?

Wir wollten eigentlich Stollberger dort haben, haben viele angesprochen. Aber obwohl unser Mietpreis günstig ist, wollte bisher keiner. Wir könnten auch die 800 Quadratmeter in Gänze an einen großen Markt vermieten, aber der käme von außerhalb. Ich verstehe es nicht, warum sich die Hiesigen nicht trauen.

Ein Großer kommt aber: Aldi. Direkt neben Ihrem Markt. Ist das dumm oder genial?

Das ist klug. Aldi wollte aus Niederdorf weg und der Stollberger Oberbürgermeister ihn nicht wegziehen lassen. Also hat er mich gefragt. Und ich habe Ja gesagt. Aldi neben uns zu haben ist uns lieber. Unsere Erfahrungen - wir haben auch in Lichtenstein einen Aldi bei uns - sagt grob: 70 von 100 Kunden gehen entweder nur zu uns oder nur zu Aldi. Bei den anderen 30 ergänzen wir uns gut. Beispiel: Bei uns gibt es frischen Fisch, frischen Käse. Bei Aldi gibt es dafür auch Klamotten oder Technik. Wir haben einfach die Einkaufkompetenz gebündelt.

Auf dem Aldi-Dach baut die Stadt einen begehbaren Park. Nun verlangen Sie plötzlich Miete, auf 25 Jahre. Dafür haben Stadträte Sie kritisiert. Fast wäre der Vertrag geplatzt.

Zuerst mal: Die Idee mit dem Park auf dem Dach kam von der Stadtverwaltung. Ich finde diese Idee sehr gut, weil es Stollberg besonders macht. Aber: Die gesamte Statik darunter muss anders ausgelegt werden und erhöht die Kosten um etwa ein Drittel im Verhältnis zu einem normalen Dach. Das rechtfertigt es, dass wir Mieteinnahmen fordern. Ich bin Unternehmer und habe eine gesamtwirtschaftliche Verantwortung für das ganze Unternehmen. Und: Unsere Mietvorstellungen sind nicht plötzlich gekommen, sondern der Stadt schon seit Jahresanfang bekannt. Zudem sind die 25 Jahre meines Wissens von der Kommune als Mindestnutzung vorgegeben, um Zuschüsse zu bekommen.

Wie hat sich Simmel als Einkaufsstandort in Stollberg entwickelt?

Wir hatten - teilweise selbst durch unsere Technik verursacht - einen schwierigen Start ...

... mit dem Kassensystem ging einiges schief.

Ja. Es gab dauernd Abstürze. Die Kunden mussten warten. Dann haben wir es aber in den Griff bekommen. Inzwischen sind wir mit der Entwicklung und dem Stand sehr zufrieden. Unsere Kunden bestätigen unserem Team gute Arbeit. Und unsere Umsätze steigen weiter. Wir haben im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent zugelegt. Andere unserer Häuser kommen da meist nicht heran. Aber Stollberg hat auch noch immer einen Neuigkeitsbonus.

Wie viele Ihrer Kunden sind Stollberger?

Aus der Stadt Stollberg generieren wir etwa 70 Prozent unserer Umsätze, die anderen 30 Prozent kommen von außerhalb.