Mit dem Jahresende schließt die letzte Videothek

Rigo Heidel ist einer der ersten in der Region gewesen, der einen Videoverleih eröffnet hat. Nun macht der Lugauer nach 26 Jahren Schluss - mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Von Viola Gerhard

erschienen am 28.12.2016



Lugau. An einem der Regale steht ein Kunde, Rigo Heidel tritt zu ihm. "Du machst zu?", fragt der Mann. "Ja", antwortet Heidel. Das sei dann wohl die letzte Videothek im Umkreis, meint der Kunde, und wieder antwortet Heidel mit Ja. Der Videotreff Lugau, der 1990 als einer der ersten Videotheken in der Region öffnet hat, schließt zum Jahresende - als vermutlich letzte Einrichtung dieser Art in der Region. Heidel hat im Internet recherchiert, demnach befindet sich die nächste in Chemnitz. Darum hat sein Videotreff auch ein großes Einzugsgebiet, die Kunden kommen aus Neukirchen genauso wie aus Hartenstein oder Gornsdorf, sagt der 45-Jährige. Nun ist Schluss - übermorgen kann das letzte Mal ausgeliehen werden, am Samstag öffnet er nur, um ausgeliehene Filme zurückzunehmen.

Als die Nachricht von der bevorstehenden Schließung auf Facebook die Runde machte, gab es viel Bedauern - und Verständnis. Beides spürt Rigo Heidel auch im Geschäft. Was ihn besonders rührt: Er bekomme neben Dankesworten sogar kleine Geschenke - für ihn ein Zeichen, dass "man es nicht umsonst gemacht hat". Auch ihm fällt der Abschied schwer, denn viele seiner Kunden seien zu guten Bekannten oder Freunden geworden. "Es gab viele gute Gespräche - das werde ich vermissen." Manche Kunden habe er aufwachsen sehen - sie kamen Anfang der 1990er mit den Eltern her, heute stehen sie mit ihren Kindern im Geschäft.

Die Arbeit hat all die Jahre Spaß gemacht, sagt er, und er habe die Entscheidung, sich ein halbes Jahr nach Abschluss seiner Lehre als Elektronikfacharbeiter in die Selbstständigkeit zu wagen, nie bereut. Ihm zur Seite stand all die Zeit ein langjähriger Freund, der innerhalb des Unternehmens - einer sogenannten Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) - als stiller Teilhaber fungierte.

Auch der habe seinen Entschluss aufzuhören sofort akzeptiert. Warum Rigo Heidel diesen gefasst hat, lässt sich allerdings nicht in einem Satz erklären. Zum einen werde, wenn man älter ist, Frau und Kind hat, Zeit wichtiger. Schaue man auf seine Öffnungszeiten - montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr - werde klar, wie wenig für die Familie und das Privatleben blieb, zumal sein Arbeitstag schon vor Öffnung des Videotreffs begann. Zudem stand der Aufwand zuletzt "in keinem Verhältnis mehr zu dem, was reinkommt". Denn Internet und Bezahl-TV ziehen Kunden ab. Erschwert wurde das Geschäft auch, weil die Filmfirmen das Zeitfenster zwischen Verleih und Verkauf komplett gestrichen haben. Früher sei ein halbes Jahr nach dem Kino der Verleih gekommen, erst ein weiteres Vierteljahr später der Verkauf der Videos beziehungsweise DVD.

Hinzu komme ein zweiter Grund, der ihn gerade jetzt bewogen hat, einen Neuanfang zu wagen: "Mit 50 wird es schwer, den Fuß noch in ein gescheites Beschäftigungsverhältnis zu bekommen." Genau das ist ihm nun mit Mitte 40 aber gelungen, der Übergang wird fließend sein - per 2. Januar beginnt Heidel einen Job bei einem regionalen Kabelnetzbetreiber. "Im weitesten Sinne bin ich dann wieder in der Heimunterhaltung beschäftigt", sagt er. Was ihn besonders freut: Er wird auch dann wieder Kundenkontakt haben.

Den Videotreff räumt er parallel zum neuen Job im Laufe des Januar aus. Seinen Filmbestand - rund 2500DVD - kauft ein Großhändler aus dem Raum Berlin komplett auf. Und der Stadtbibliothek macht Heidel ein Geschenk: Sie bekommt von ihm Regale zur besseren Präsentation ihrer Filme.