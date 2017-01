Oelsnitz will sich von seiner hässlichen "Staumauer" trennen

Das Viadukt verschandelt ohne Zweifel das Stadtbild. Das jedoch reicht als Argument für einen millionenschweren Neubau nicht aus. Als hilfreich erweist sich aber nun das Hegebach-Quellgebiet - und dessen Frischluft.

Von Viola Gerhard

erschienen am 17.01.2017



Oelsnitz. Als die Oelsnitzer ihrem Viadukt den spöttischen Beinamen "Staumauer" gaben, ahnten sie wohl nicht, wie nahe sie damit an der Realität waren. Zwar versperrt das monströse Bauwerk keinem Fluss den Weg, stattdessen aber gesunder Luft. Denn die sächsische Landesplanung weist für Oberoelsnitz - da, wo sich die Quellgebiete des Hegebachs befinden - sogenannte Frischluftentstehungszonen aus. Diese müssten eigentlich die gesamte Tallage mit sauerstoffreicher Luft versorgen - aber was steht dem im Weg? Man könnte darüber schmunzeln, aber diese ökologische Tatsache trägt dazu bei, dass Oelsnitz die ortsbildverschandelnde Brücke in absehbarer Zeit los wird. Denn in Zeiten des Klimawandels könnte ein durchlässigeres Bauwerk durchaus positive Effekte schaffen.

Im sächsischen Doppelhaushalt 2017/18 gibt es schon einen Topf, aus dem das Projekt finanziert werden soll. Angeschoben hatte Oelsnitz das Ganze, nachdem im September 2015 das Planfeststellungsverfahren für die Elektrifizierung der Bahnstrecke begann. In der Verkehrsinfrastrukturabteilung des sächsischen Wirtschaftsministeriums stieß Bürgermeister Bernd Birkigt (parteilos) auf offene Ohren, ebenso beim Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS). In die Karten spielte Oelsnitz auch die Zusammenarbeit in der Initiative Floez - einem Zusammenschluss von Kommunen im ehemaligen Steinkohlenrevier Zwickau-Oelsnitz-Lugau - sowie die Tatsache, dass im Stadtrat gleich zwei Mitglieder mit guten Kontakten nach Dresden sitzen - der frühere Landtagsabgeordnete Manfred Plobner (SPD) und das aktuelle CDU-Landtagsmitglied Rico Anton.

Eine realistische Schätzung der Kosten für das künftige Bauwerk ist gegenwärtig noch nicht zu leisten, sagt Birkigt, aber man sei sich einig, dass sie zwischen fünf und zwölf Millionen Euro liegen werden. Man gehe im Moment von etwa acht Millionen Euro aus. Birkigt spricht von einer "leichten, luftigen Stahlkonstruktion", der unter den gegebenen Umständen preisgünstigsten Variante. Ganz gleich, wie gebaut wird, Birkigt ist sich sicher: "Es kann nur viel, viel besser werden".

Dass das 1877 in nur einem halben Jahr erbaute Viadukt seit gut 60 Jahren eher einer Staumauer gleicht, ist eine direkte Folge des Bergbaus. Das über einem Kohlegrubenfeld stehende Bauwerk senkte sich nämlich. Wie Museologe Heino Neuber erklärt, traten derartige Senkungen in der Bergbaustadt das erste Mal im Jahr 1906 auf. Damals wurde das 1798 erbaute Pfarrhaus innerhalb kurzer Zeit unbewohnbar. Später habe es im gesamten Innenstadtbereich Probleme gegeben, von einigen Gebäuden musste man sich ganz oder teilweise trennen. Als auch das Viadukt Spuren von Absenkungen zeigte und einsturzgefährdet war, wurden 1926 die beiden südlichen Bögen über der Oberen Hauptstraße ausbetoniert.

Im September 1953 beurteilte eine Kommission der Reichsbahn den Zustand der Brücke erneut. Die Konsequenz: In Anbetracht des geplanten weiteren Steinkohlenabbaus wurden vorsorglich die restlichen drei Bögen verstärkt beziehungsweise geschlossen. Übrig geblieben sind zwei Straßenöffnungen sowie eine noch kleinere für den Hegebach.

Wegen dieser Bergbauvergangenheit wartet man in Oelsnitz nun auch gespannt auf das Baugrundgutachten. Aktuell wird am Vertrag des sächsischen Wirtschaftsministeriums mit der Stadt und dem VMS gearbeitet, erklärt Bürgermeister Birkigt. Wenn der Idealfall - Abriss und Neubau der Brücke, bevor 2019 elektrifiziert wird - nicht machbar sei, werde die Elektrifizierung auf diesem kurzen Stück ausgesetzt. Einen Schienenersatzverkehr werde es so oder so eine Zeit lang geben müssen. Am Ende werden die Oelsnitzer aber belohnt: mit einer besser aussehenden Brücke - und offenbar auch frischer Luft.