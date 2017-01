Oelsnitzer Gästeführer staunen selbst über große Resonanz

12.11.2016

freiepresse.de

Stollberg

Quelle: Bergbaumuseum

"... zu Händen des Herrn Carl Marx"

Lugau. Der Schachteinsturz in der Neuen Fundgrube riss im Jahr 1867 101 Bergleute in den Tod. Er brachte aber nicht nur Leid für die Hinterbliebenen, er hatte auch politische Folgen. Ein Brief hiesiger Kumpel an den Philosophen gehört dazu. Eine Ausstellung soll das dokumentieren. weiterlesen