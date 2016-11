Peter Simmel in Stollberg: Seine City in der City wächst weiter

Der Investor aus Oberbayern baut sich seine Innenstadt: Neben dem eigenen Einkaufsmarkt entstehen ein Aldi, dazu Einzelhandel, ein Parkplatz sowie hochwertige Wohnungen. Doch wie geht es dem Simmel-Markt selbst? Und wäre Globus im nahen Neefepark gefährlich?

Von Jan Oechsner

Stollberg. Sie hätten ihm alle abgeraten, die Experten. Abgeraten, diesen, seinen großen Einkaufsmarkt mitten ins Herz von Stollberg zu stellen. "Doch mittlerweile haben wir am Tag bis zu 1500 Kunden", sagt Peter Simmel. Zur Wochenmitte, wenn fast jeder Supermarkt in eine Art Umsatzdelle fällt, dann seien es immerhin auch noch 1000 Kunden. Simmel ist guten Mutes: "Der Markt in Stollberg hat Potenzial, die 2000 Kunden am Tag zu schaffen." In drei Jahren will er den Standort in der Gewinnzone haben. Inklusive der bis dahin angefallenen Verluste - Reingewinn also.

Mit diesem Erfolg und den guten Aussichten, wie sie Peter Simmel sieht, baut er sich gerade seine eigene kleine City in der City: Fünf Millionen Euro investiert er in eine große und eine kleine Halle, wo in naher Zukunft der Aldi und Einzelhandel einziehen sollen. Dazu ein Parkplatz sowie zwölf hochwertige Wohnungen gleich nebenan in mehreren Häusern. "Wir liegen im Zeitplan", sagt Simmel. Der Aldi werde im Mai oder Juni 2017 als Mieter einziehen, ebenso sollen die "großzügigen, hellen Wohnungen mit Balkon" dann fertig sein. Sorgen bereiten ihm noch die 800 Quadratmeter Einzelhandelsfläche neben dem Aldi. Simmel will dort regionale Händler haben, aber bisher habe sich niemand gemeldet.

Für den Stollberger Gewerbevereins-Chef Jörg Loos erklärlich. Viele der knapp 50 im Gewerbeverein vertretenen Händler hätten ihre Läden in eigenen Häusern. Niemand würde daher woanders zur Miete einziehen.

Simmel mag dazu nichts sagen. Lieber dies: "Zum Jahresende werden wir eine Entscheidung treffen, wer dort einzieht." Notfalls werde es ein einziger Anbieter sein, so Simmel. "Bei uns ist die Kundenfrequenz jedenfalls sehr stark."

Doch die Frage ist, wie lange noch? Aus Sicht von Simmel ist der Einkaufsmarkt im Altkreis Stollberg gesättigt, viel Potenzial für Neuansiedlungen im Supermarktbereich gebe es nicht mehr. Doch er - und viele andere - richten momentan den Blick gen Neefepark. Dort, zehn Autominuten auf der A72 von Stollberg entfernt, will der Warenhaus-Riese Globus einziehen. Doch noch ist alles offen. Denn derzeit herrscht eine Art Patt-Situation zwischen Rathaus Chemnitz und Globus. Die Stadt möchte die eigene Innenstadt vor dem enormen Kaufkraft-Sog, den der Einzelhandelskonzern Globus erzeugt, schützen. Andererseits erhoffen sich die Händler im derzeit nicht optimal vermieteten Neefepark einen weiteren großen Ankermieter - Toom hat 2014 den Neefepark verlassen.

Doch die besagte und gefürchtete Magnetwirkung von Globus könnte nicht nur die Kundenströme innerhalb von Chemnitz, sondern auch entlang der A72 massiv beeinflussen. Der Warenhaus-Riese ist schon, gleichsam einer Perlenkette, mit großen Märkten entlang dieser Autobahn aufgestellt - in Zwickau, in Wachau bei Markkleeberg und Weischlitz bei Plauen.

"Sollte Globus kommen, wird dies in Stollberg und auch bei uns zu spüren sein", sagt Peter Simmel. Seine kleine City in der City aber würde dies nicht existenziell berühren, glaubt der Unternehmer. "Globus ist vor allem im Nicht-Lebensmittel-Bereich sehr dominant. Wir bedienen aber diese Sparte nicht."