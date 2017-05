Richterin spricht Mann vom Vorwurf der Vergewaltigung frei

Ein Drittel aller Angeklagten in Sachsen, die eine Frau sexuell misshandelt haben sollen, sind nicht schuldig. So endete auch der Fall eines Kosovaren, der eine Stollbergerin zum Sex gezwungen haben soll. Hat die Frau gelogen?

Von Jan Oechsner

erschienen am 06.05.2017



Stollberg. Richterin Gudrun Trautmann sagte es ganz kurz im Namen des Volkes: "Der Angeklagte wird freigesprochen." Sie und die zwei Schöffinnen vom Amtsgericht Chemnitz seien von der Tat, die sich laut der Stollbergerin am Morgen jenes 8. November zugetragen haben soll, "nicht überzeugt" gewesen.

Der Gerichtsfall wird nun in die Statistiken des Sächsischen Justizministeriums eingehen. Dort zeigt sich: Etwa ein Drittel aller Angeklagten werden bei dem Thema freigesprochen - im Jahr 2016 waren von 25 Männern neun unschuldig. Im Jahr zuvor kamen von 36 Angeklagten 16 wieder auf freien Fuß.

Über das Urteil, welches nun am Amtsgericht Chemnitz verhandelt worden ist, war der 26-jährige Angeklagte sichtbar erleichtert. Denn er hatte die Tat immer abgestritten. Sein Verteidiger Peter Fricke hatte zuvor für Freispruch seines Mandanten argumentiert. Das Gutachten liefere keine verwertbaren Spuren, die junge Frau habe unterschiedliche Aussagen gemacht, an ihr wurden zudem bei der Untersuchung kurz nach der angeblichen Vergewaltigung weder Hämatome, Kratzspuren oder Sperma gefunden. "Auch mein Mandant hatte keinerlei Abwehrverletzungen von dem angeblichen Opfer davon getragen."

Der Vorfall selbst liegt schon länger zurück - Tatzeit und Tatort: die Morgenstunden des 8. November 2015 im Park des Bürgerbegegnungszentrums Dürer in Stollberg. Dort soll der 26-Jährige die 17-Jährige vergewaltigt haben.

Beide kannten sich da schon eine kurze Zeit. In jener Nacht waren sie in einer Disko in Stollberg. Sie hatte dort Sekt getrunken, etwas Wodka, Bier. Er war nach eigener Aussage nüchtern. Dann wollte sie heim, er begleitete sie. Schließlich waren sie noch im besagten Park. Er: "Wir haben uns geküsst, und ich habe sie auch an der Vagina berührt. Das war aber alles. Alles einvernehmlich." Sie soll ihn sogar eindringlich zu mehr gedrängt haben. Sie: Er habe sie mit einer Hand an beiden Handgelenken festgehalten, mit der anderen Hand die Hose heruntergezogen. Dann soll er ungeschützten Geschlechtsverkehr mit ihr und gegen ihren Willen vollzogen haben.

Danach gingen beide ihrer Wege: Er begab sich wieder in die Disko, sie legte sich daheim schlafen. Am nächsten Vormittag hat sie eine SMS verschickt: "Mutti, ich wurde vergewaltigt. Verrate es Papa bitte nicht." Die Mutter ging zur Polizei.

Nur: Hat die junge Frau gelogen? Das wird sich wohl nie klären lassen - die Verteidigung hat angekündigt, in puncto einer möglichen Falschaussage nichts weiter zu unternehmen. Eine Thematik, die übrigens auch nicht in den Statistiken des Justizministeriums auftaucht. "Wie viele Frauen wegen Falschaussagen zu diesem Delikt angeklagt oder verurteilt worden sind, wird nicht erfasst", so Sprecher Jörg Herold.

Für Staatsanwältin Marita Recker waren die Aussagen der Stollbergerin nachvollziehbar. Sie hatte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten gefordert. Sie argumentierte, dass das Ermittlungsverfahren gegen den Mann bereits eingestellt war, der Fall dann aber auf Drängen der Familie über eine anwaltliche Beschwerde wieder aufgerollt wurde. Das verstärke den Eindruck, dass die Stollbergerin nicht lüge. "Und: Warum sollte sie die Unwahrheit sagen?" Recker habe zwar schon erlebt, dass junge Frauen eine Vergewaltigung vorschieben, um das Zuspätkommen von der Disko zu begründen. In diesem Fall aber treffe das nicht zu. Allerdings gab sie zu: "Die ganze Beweisführung hängt vor allem von der Aussage der Geschädigten ab."

Genau dieser aber folgte das Gericht nicht. Ob die Staatsanwaltschaft in Berufung geht, ist unklar.