Schlechter Rat ist teuer

Das Erzgebirgsbad, ein Rechenfehler, die Konsequenz: Stadt Thalheim und eine Beratungsfirma streiten um sehr viel Schadenersatz. Doch der Fall zeigt auch das Dilemma ehrenamtlicher Gemeinderäte bei wichtigen Entscheidungen.

Von Jan Oechsner

erschienen am 12.04.2017



Thalheim. Der Streit dreht sich um mehr als eine Viertel Million Euro. Die Stadt Thalheim will das bayerische Beratungsunternehmen Rödl & Partner juristisch zwingen, ihr das Geld als Schadenersatz auf das kommunale Konto zu überweisen. Derzeit läuft der entsprechende Prozess am Landgericht Hof. Es geht um das Erzgebirgsbad als finanzielle Altlast. Und um 273.924 Euro und 74 Cent.

Es geht aber auch um die Arbeit in der Kommunalpolitik. Dort, wo ehrenamtliche Gemeinderäte, die tagsüber einen Job haben, abends Familie - und trotzdem so nebenher auch extrem wichtige Entscheidungen für eine ganze Kommune treffen sollen. Sind Gemeinderäte nicht oftmals überfordert? "Damals gab es viel Misstrauen zwischen uns Stadträten und der Stadt. Wir haben daher so gründlich wie möglich gearbeitet", so Daniel Glauer, der heute 31-jährige Arbeitssuchende und Ex-Stadtrat, als es um die wichtigen Beratungen zum Bad ging.

Hintergrund ist ein Zehnjahres-Vertrag mit der Oewa Wasser und Abwasser GmbH als einstigen Betreiber des Bades, der am 25. Juni 2009 vom Rat beschlossen, 2014 vorzeitig wieder gekündigt worden ist. Laut diesem Kontrakt bekam die Oewa Umsatzverluste ab mehr als vier Prozent von der Stadt erstattet. Ein Szenario, was nie eintreten sollte, es aber dann doch tat: Insgesamt musste die Stadt über Jahre etwa 900.000 Euro Umsatzausgleich von der Stadt an die Oewa zahlen. Das Problem: Dem Stadtrat habe die Nürnberger Beratungsfirma Rödl & Partner mit der Oewa den falschen Betreiber empfohlen, so die heutige Rechtsauffassung der Stadt. Rödl & Partner sieht das dagegen komplett anders.

Und mittendrin: 15 ehrenamtliche Stadträte, die an jenem 25. Juni 2009 entscheiden mussten.

"Wir waren damals nicht blauäugig. Aber es gab auch keinen Verdacht, dass etwas nicht stimmen könnte", so Jörn Schindelbeck heute. Der Maschinenbauer saß damals im Stadtrat, nun saß er als Zeuge am Landgericht Hof. Wie ein Dutzend anderer Rats-Kollegen aus Thalheim auch. "Das Landratsamt musste ja dem Vertrag auch noch zustimmen. Darauf habe ich mich verlassen", sagt Ex-Stadträtin Effi Seifert. Und Monika Pause, damals Erzieherin, vor Gericht: "Ich hatte damals im Stadtrat das Gefühl, richtig zu entscheiden. Zumal wir auch eine Beratungsfirma hatten. Aus Bayern." Da könne ja nichts mehr schiefgehen.

Der Stadtrat (und die Stadt) steckte damals in einer verzwickten Lage. Es gab nur drei Möglichkeiten: Das Bad schließen - inklusive Empörung von Schulschwimmern und Badegästen. Oder: Das Bad offen zu lassen - entweder es als Stadt selbst betreiben oder es von einer Firma betreiben zu lassen. Letzteres war unbedingter politischer Wille, obwohl klar war: von einst 250.000 Gästen badete nur noch die Hälfte im Erzgebirgsbad. Die Wasserqualität war mies, Pumpen und Kassensystem kaputt. Nach einer europaweiten Ausschreibung verhandelte die Stadt mit zwei Interessenten - der Oewa und der TW Erzgebirgspark GmbH. Der ehrenamtliche Stadtrat - und die Stadt - wollten sich damals nicht überfordern und kauften Fachwissen ein: Rödl & Partner sollte die Bewerber vergleichen und eine Empfehlung aussprechen.

Auch auf der Beschlussvorlage für den Rat im Juni 2009 standen die zwei Bewerber - und ihre wirtschaftlichen Daten. Im Kern wollte die TW Erzgebirgspark GmbH das Bad für 195.000 Euro im Jahr (149.000 Euro Zuschuss plus Investitionszulage seitens der Stadt) betreiben. Die Oewa schlug vor: 149.000 Euro Stadt-Zuschuss plus besagtem Umsatzverlust-Ausgleich.

Acht Jahre später sagt die Stadt - mit neuem Bürgermeister und neuem Stadtrat: Damals ist etwas schief gelaufen. Vereinfacht gesagt, sei mit einer falschen Prozentrechnung von Rödl & Partner das Angebot der Oewa fahrlässig schön gerechnet worden. Auf diese Daten gestützt, musste der Stadtrat 2009 der Oewa den Zuschlag geben, weil sie selbst bei einem extrem schlechten Szenario immer noch preiswerter zu sein schien als der Mitbewerber. Nun will die Stadt die Kosten, die sie auf jeden Fall hätte tragen müssen, mit dem zu viel gezahlten Geld verrechnen. Exakt: 273.924,74 Euro. Nur: Der juristische Aufwand hat der Stadt bisher 48.000 Euro gekostet.

Wolfgang Vorbau ist Diplom-Mathematiker und war damals in der Sitzung des Stadtrates bei der Vergabe dabei: "Die vorgelegten Zahlen sprachen eine klare Sprache für die Oewa." Hat er denn als Zahlen-Experte einen etwaigen Fehler in den Berechnungen entdeckt? Nein, so Vorbau. Er habe nicht jede Rechnung anschauen können, gab er vor Gericht an. War er überfordert? War der Stadtrat überfordert? Die Stadt?

Der Thalheimer Ex-Bürgermeister René Kühn saß auch als Zeuge im Gericht. Erst berief er sich auf die Verschwiegenheitspflicht für Beamte. Als sein Nachfolger Nico Dittmann ihn davon entbunden hatte, sagte Kühn: Das Ganze sei acht Jahre her. Er könne sich kaum erinnern.