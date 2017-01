Wenn der Winter seine Blüten treibt

Wann macht diese Jahreszeit ihrem Namen mal wieder Ehre? Die aktuelle Wetterlage hat durchaus Potenzial. "Freie Presse" sucht Fotos von heute und damals, die zeigen, dass richtig viel Schnee liegt.

Von Kathrin Neumann

erschienen am 21.01.2017



Stollberg. Ein Winter ist Theo Schreckenbach aus Stollberg noch gut in Erinnerung: "Es muss 1941 oder 42 gewesen sein. Da lag so viel Schnee, dass der Zug von Stollberg nach Zwönitz nicht fuhr. Also wurden freiwillige Männer zusammengetrommelt. Jeder der eine Schaufel anpacken konnte, wurde zur Eisenbahnlinie nach Mitteldorf gerufen", erinnert sich der 82-Jährige. Danach sei die Schneewand neben den Gleisen so hochgewesen, dass beim Vorbeifahren nur noch die Esse der Lokomotive zu sehen war.

Der Rentner hat einst für den meteorologischen Dienst der DDR täglich um 7 Uhr den Niederschlag und die Schneedeckenhöhe gemessen. Beim Blick in seine Aufzeichnungen wird klar: Da geht noch was diesen Winter. So lagen am 6. März 1970 115 Zentimeter Schnee, am 3. März 1965 110 Zentimeter. "Aktuell sind wir bei 36 Zentimeter, am Dienstag waren es 42", nennt Schreckenbach die Werte aus seinem Garten.

Solche Geschichten interessieren uns. Ob zugewehte Häuser, Riesenschneemänner, Iglus oder gigantische Eiszapfen- der Winter und seine Baumeister hinterlassen überall ihre Spuren. Schicken Sie uns Ihre Schneebilder per E-Mail an red.stollberg@freiepresse.de oder an die "Freie Presse", Lokalredaktion Stollberg, Herrenstraße 19, 09366 Stollberg. Bitte Kontaktdaten nicht vergessen und einige kurze Infos, was, wann, wo zu sehen ist. (mit urm)