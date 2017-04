Bei E-Pedal-App drückt noch der Schuh

Beim Bau eines digitalen Notenumblätterers steckt der Teufel im Detail. Deshalb muss weiter der Koffer voller Noten geschleppt werden. Die Erfinder der Weltneuheit - ein Zschopauer Musiklehrer und sein Team - stimmen dennoch optimistische Töne an.

Von Holk Dohle

erschienen am 06.04.2017



Zschopau/Chemnitz. Im Frühjahr sollte die Weltneuheit aus dem Erzgebirge auf den Markt kommen. Doch das E-Partitur-Projekt von Lukas Heinig und seinem Team hinkt dem Plan hinterher. "Affrettando", würde der Dirigent fordern. Heinig, Leiter der Zschopauer Musikschule Ars Nova, will ein Jahrhunderte altes Musikerproblem lösen: das Umblättern von Noten.

Ein mit den Füßen bedienbarer digitaler Notenblattwender soll künftig vor allem bei Musikern, die beide Hände am Instrument haben, für Freudentöne sorgen. Aber auch das Schleppen von Notenblätterstapeln soll ein Ende haben. Heinigs E-Partitur besteht aus drei Stücken: einem Pedal, einer App, also einem Programm für Smartphone oder Tablet, und dem Notenstore, einer Plattform für Noten in der App. Das Pedal ist per Bluetooth mit einem Tablet gekoppelt. Auf dem Bildschirm des Gerätes kann sich der Musiker die Noten anzeigen lassen. Klingt gut, und in einer Zeit, in der es für nahezu alles eine App gibt, durchaus realisierbar.

"Doch der Teufel steckt im Detail", sagt Heinig. Er meint damit die Entwicklung der App, des Kernstücks der Partitur. "Der Prozess ist doch viel umfangreicher, als wir am Anfang gedacht haben", so der Pädagoge und Tüftler. Er schätzt, dass die Anwendungssoftware frühestens im Sommer oder erst im Herbst in den Appstores verfügbar ist.

Auf das Pedal, das bisher nur als Prototyp existiert, kann dagegen schon getreten werden. "Es wird fleißig getestet und funktioniert", berichtet der Musikschulleiter. In diesem Monat beziehungsweise spätestens im Mai soll die Testphase abgeschlossen sein und das genaue Design des Bauteils feststehen.

Dann gebe es noch weitere gute Nachricht für das Entwicklungsteam, sagt Heinig. Zwar müsse nach wie vor auf die Noten geschaut werden, aber: "Die Finanzierung ist gesichert." Das Projekt werde mit einem Gründerstipendium vom Wirtschaftsministerium gefördert. Mehr als ein Jahr würden Ulrich Halfter, ein ehemaliger Informatikstudent an der Technischen Universität Chemnitz, der sich hauptberuflich um die App-Entwicklung kümmert, zwei weitere Mitarbeiter und auch die Hardware finanziert. Zudem betreue sie ein Mentor der TU Chemnitz, Dr. Frank Seifert von der Professur Datenverwaltungssysteme.

Neben dem ehemaligen Keyboardschüler Halfter gehören Josephin Hartmann, die für Marketing und Vertrieb zuständig ist, und Alexander Krauß, der "Vater" des Pedals, zu Heinigs Truppe. Neu ist Alexander Wolf. "Ein Betriebswirt, der in Halle einen Notenverlag besitzt", so der Ars-Nova-Chef. Für den Notenstore musste sich das Quartett einen Notenverlag ins E-Partitur-Orchester holen. Denn mit dem Tablet-Programm sollen Partituren direkt bei Verlagen gekauft werden können.

Bis es soweit ist und bei der E-Pedal-App nicht mehr der Schuh drückt, muss Musiklehrer Lukas Heinig weiter den Koffer voller Notenblätter schleppen. Und für seine Schüler wie bisher auch den Notenwender geben.