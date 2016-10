Buchdruckmuseum auf Schloss Wildeck vor dem Aus?

Die Stadt Zschopau will künftig mehr Besucher anlocken. Auf die Schauwerkstatt in dem Gemäuer scheint die Verwaltung dabei nicht zu setzen.

Von Anne Schwesinger

erschienen am 28.10.2016



Zschopau. Studenten der Hochschule Görlitz/Zittau hatten im Frühjahr im Zschopauer Stadtrat ein Konzept vorgestellt, dessen Umsetzung dem Schloss sechsmal mehr als derzeit etwa 10.000 Besucher pro Jahr bescheren soll. Inzwischen gibt es eine Arbeitsgruppe (AG) aus Oberbürgermeister, Stadträten sowie zwei Schlossmitarbeitern, die zweimal im Monat über das neue Schlosskonzept berät. Beim jüngsten Treffen ging es neben anderen Projekten zur Modernisierung erneut um die Zukunft des Buchdruckmuseums im Erdgeschoss des Westflügels.

Mittlerweile scheinen in dem schon länger schwelenden Streit darüber die Fronten verhärtet. Chef des Buchdruckmuseums ist Manfred Schöne. Dem 74-Jährigen gehören die Druckmaschinen, er hat sie der Stadt zur Verfügung gestellt. "Der Oberbürgermeister hat unmissverständlich gesagt, das Museum müsse raus", meint er zu dessen Plänen. Wann das geschehen soll, wisse er nicht. Der Mietvertrag läuft bis 2019.

Oberbürgermeister Arne Sigmund (parteilos) möchte sich nicht näher äußern, bevor das Konzept der AG dem Stadtrat nicht vorgestellt wurde. Nur soviel: "Das Buchdruckmuseum hat derzeit rund 200 zahlende Gäste im Jahr. Da muss man die Frage nach der Existenzberechtigung schon stellen."

Schöne ist enttäuscht. Er werde alles Menschenmögliche tun, damit die Ausstellung im Schloss bleiben kann. Zumal es immer so gedacht gewesen sei, dass die Stadt die Einrichtung übernimmt. Arne Sigmund will davon nichts wissen: "Dazu liegt mir nichts Schriftliches vor." Eine Museumspädagogin habe Vorschläge für Änderungen an der Ausstellung gemacht, die Manfred Schöne "rundweg abgelehnt" habe.

Schöne dazu: "Die Ausstellung sollte auf die Hälfte der Exponate reduziert werden, da konnte ich nicht zustimmen." Er habe aber einige weniger wichtige Exponate ausgelagert, damit auch größere Familien oder Rollstuhlfahrer durch die Gänge passen.

Seit sechs Monaten arbeitet Hans-Peter Paulus im Buchdruckmuseum. Der 67-Jährige hat sich notiert, dass er in dieser Zeit bei rund 30 Führungen etwa 350 Besuchern die Ausstellung nähergebracht hat. Ob diese alle als zahlende Gäste gezählt wurden, wisse er nicht. Laut Museumspädagogin Daniela Sadowski werden alle Besucher erfasst. Schüler aus Zschopau müssen keinen Eintritt bezahlen, alle anderen schon. Allerdings hätten sich in diesem Jahr noch keine Zschopauer Schulen angemeldet.

"Das Buchdruckmuseum ist einzigartig in Deutschland und vielleicht darüber hinaus. Man muss begreifen: In den Mauern des Schlosses besteht etwas Außergewöhnliches, und genau dieses Außergewöhnliche hebt dieses Museum von vielen anderen ab", argumentiert Hans-Peter Paulus in einem Schreiben, das auch Sigmund vorliegt.

Wie geht es weiter? Manfred Schöne ist ratlos: "Wenn ich raus muss, weiß ich nicht wohin mit den Exponaten." Arne Sigmund nach der jüngsten AG-Sitzung: "Im Moment gedenken wir, den Vertrag mit Manfred Schöne zu erfüllen." Und der läuft ja noch bis 2019.