Busverkehrsbetrieb will Service bis Ende 2018 verbessern

Das Infosystem auf Busbahnhöfen zeigt keine Verspätungen an, Fahrscheindrucker akzeptieren keine Kartenzahlung. Die RVE-Technik ist nicht auf dem neuesten Stand. Das soll sich ändern.

Von Mike Baldauf

erschienen am 07.09.2016



Zschopau/Marienberg. Wer mit dem Bus der Regionalverkehr Erzgebirge GmbH (RVE) unterwegs ist, wird sich manchmal über veraltete Fahrscheindrucker geärgert haben. Etwa beim Kauf einer Monatskarte, die mehr als 100 Euro kostet, wäre es für den Fahrgast einfacher, mit seiner EC-Karte zu bezahlen. Aber das können die vor 14 Jahren eingeführten Bordrechner noch nicht.

Auch bei den Fahrtenanzeigern auf den zentralen Busbahnhöfen läuft nicht immer alles rund. Die versagen beispielsweise, wenn sich ein Bus verspätet. "Die RVE besitzt in Sachen Kundenfreundlichkeit noch Reserven", meint deshalb der Auer Kommunalpolitiker und Verkehrsexperte Tobias Andrä, den genau diese Probleme umtreiben. Die einzige Möglichkeit, die Reisenden in diesem Fall bleibt, beschreibt er wie folgt: auf die Fahrbahn hechten, den nächsten Bus anhalten und den Fahrer fragen, wo denn der besagte Bus bleibt. Wobei der Erfolg dieses Einsatzes nicht garantiert ist. "Nicht nur einmal habe ich es erlebt, dass die Fahrer dann die Leitstelle in Annaberg anfragen und zur Antwort quasi Funkstille erhalten", fügt Andrä hinzu. Seiner Ansicht nach werden die technischen Möglichkeiten nicht ausgereizt. Dabei sollte es doch möglich sein, die gewünschten Informationen von der Leitstelle in Annaberg an die elektronische Anzeige zu übermitteln, so Andrä.

Allerdings scheint der RVE dafür der Aufwand derzeit zu hoch zu sein. Rein technisch sei es zwar möglich, Informationen wie Verspätungen auf die Anzeiger zu übertragen. Dazu müsste aber jede Änderung manuell eingegeben werden, was einen enormen Zeitaufwand bedeute, erklärt Marketing-Mitarbeiterin Annika Engelmann. "Eine Echtzeitanzeige, wie sicherlich von vielen Fahrgästen gewünscht, ist daher aktuell nicht umsetzbar."

Auch die Fahrscheinautomaten sind bei der RVE ein Dauerthema. Momentan hat der Verkehrsbetrieb in allen Bussen noch Bordrechner aus dem Jahr 2002 im Einsatz. Projekte des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS), die alte Technik ablösen soll, sind Engelmann zufolge zwar seit 2010 im Gespräch, bisher jedoch wiederholt an der Finanzierung gescheitert. Dazu gehören sowohl ein verbundweites Kommunikationssystem als auch die Einführung eines Chipkartensystems.

In diesem Jahr scheint nun Bewegung in die Sache zu kommen. Engelmann spricht von einem Projekt des VMS zur Einführung einer automatischen, dynamischen Fahrgastinformation an Busbahnhöfen. Auch die Bordrechner sollen ersetzt werden. "Ein Kooperationsvertrag des VMS mit den beteiligten Unternehmen ist auf den Weg gebracht. Die Ausschreibung soll voraussichtlich Mitte Oktober erfolgen." Bis Fahrgäste die Technik nutzen können, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen. Bis Ende 2018 soll das Projekt laut RVE umgesetzt sein.