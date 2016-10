Die Geschichte eines kleinen Beckens mit großem Nutzen

Obwohl das alte Lehrschwimmbecken aus dem Zschopauer Stadtbad inzwischen verschwunden ist, wird es vielen Menschen in guter Erinnerung bleiben. Tausende aus der Stadt und Umgebung vollzogen dort ihre ersten Übungen im Wasser.

Von Andreas Bauer

erschienen am 21.10.2016



Zschopau. Zehn mal drei Meter sind die Maße einer für Zschopau historischen Fläche. Wo vielleicht auch der Tisch einer großen Familie Platz finden würde, haben Tausende Menschen Schwimmen gelernt. Wie viele es genau waren, vermag nicht einmal Siegfried Jacobi zu sagen. Dabei fungierte er von 1965 bis 2000 als Schwimmlehrer in dem winzigen Becken, das mit 90 Zentimetern auch nicht gerade tief war. "Auf der Urkunde für den Unterricht durfte die Bemerkung Flachwasser nicht fehlen", sagt der 76-Jährige, der die offiziellen Schwimmabzeichen erst im Sommer auf der 50-Meter-Bahn im Freibad vergeben konnte.

Mit der Einweihung der neuen Schwimmhalle im Bebel-Gebiet hatte das alte Objekt 2012 ausgedient. Doch so schwierig die Bedingungen in der unteren Etage das Stadtbades auch waren: 54 Jahre lang reichten sie aus, um Generationen von Erzgebirgern das Schwimmen beizubringen und sogar bei Wettkämpfen Erfolge zu erringen. "Im März 1965 haben wir die Sektion Schwimmen bei der Volkssportgemeinschaft Zschopau gegründet. Ein Jahr später sind wir dann zur BSG Motor gewechselt", erinnert sich Jacobi, der nicht nur als Lehrer, sondern auch als Trainer fungierte. Aus dem Becken kam er tagsüber kaum heraus: "Es war sehr gefragt und voll ausgelastet." Schließlich kamen die Schüler ja nicht nur aus Zschopau. Auch Kinder aus umliegenden Orten wie Krumhermersdorf, Scharfenstein, Börnichen oder Waldkirchen vollzogen hier ihre ersten Übungen im Wasser.

Hatten die Schulklassen ihren Unterricht beendet - auf Anregung des Kreisturnrats war für alle dritten und vierten Klassen eine Doppelstunde angesetzt worden -, folgten nachmittags die Trainingsgruppen des Vereins sowie Schwimmkurse für Kinder. Diese waren von Gerhard Schilde schon Anfang der 1960er-Jahre ins Leben gerufen worden. Noch bevor Jacobi nach Zschopau zog, nahm sich der Sportlehrer im Vorschulalter der Mädchen und Jungen an. "Fünf Jahre sind ein gutes Alter, um Schwimmen zu lernen", sagt Schilde zu seinen Kleinstkinder-Gruppen. Er sorgte damit für regelmäßiges Treiben in dem zehn Meter langen Becken, das 1958 gebaut worden war. Zuvor waren in dem Gebäude, das die Stadt 1944 von der Ortskrankenkasse Flöha erworben hatte, nur Reinigungs- und Heilbäder sowie Massagen möglich gewesen. In der Etage unter den 21 Wannen boten die ehemaligen Wirtschaftsräume nun die Chance für erste "Schwimm-Ausflüge".

In der zunächst nicht regelmäßig genutzten Anlage war Schilde jeden Montag drei Stunden lang mit Kindergärten am Üben. Eine "Maßnahme der DDR", die solche Übungseinheiten untersagte, führte zu seinem Rückzug. Dafür begannen die 35 Jahre des Siegfried Jacobi als Schwimmlehrer. "Wir hatten zwar anfangs große Schwierigkeiten mit der Qualität des Wassers, weil die Filteranlage es nicht schaffte", so der 76-Jährige. Doch irgendwie ging es immer. Auch hatten die Kinder kein Problem damit, sich auf engem Raum umzuziehen und zu duschen. Das war bis 2012 so, als andere Trainer vom Schwimmverein 1990 Zschopau die Betreuung übernahmen. Sie halten ihre Einheiten mittlerweile in der modernen Halle ab, während im Stadtbad Presslufthammer und Bagger aktiv sind, um Fliesen und Steine zu entfernen.

"Das alte Becken wird verfüllt", erklärt Geschäftsführerin Kerstin Rümmler von der Gebäudewirtschaft. Nach vier Jahren Leerstand habe sich für das Untergeschoss endlich ein Mieter gefunden, dessen Pläne "zum Gefüge der restlichen Nutzung des Gebäudes passen".