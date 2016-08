Einstige lÃ¤ndliche Idylle nach StraÃŸenbau von LÃ¤rm erfÃ¼llt

Einstige ländliche Idylle nach Straßenbau von Lärm erfüllt

Der drei Kilometer lange Abschnitt der S 222 um Falkenbach herum sollte Thermalbad Wiesenbad entlasten. Doch einigen Einwohnern am Ortsrand raubt die schnelle Umgehung die Nerven.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 20.08.2016



Falkenbach. Seit einem knappen Jahr rollt der Verkehr nicht mehr über die Falkenbacher Dorfstraße, sondern um den Wolkensteiner Ortsteil herum. Knapp drei Kilometer lang ist die Umgehung. Sie soll Aue, Stollberg und Marienberg verbinden, den Verkehr von der B101 auf die S 222 verlagern, und damit den Kurort Wiesenbad entlasten. Das tut sie auch - zum Leidwesen mancher Falkenbacher.

Als Vertreterin der Betroffenen hat Angela Schwiening das Thema zur Sprache gebracht. Dass der Verkehr nicht mehr durch den Ort fließt, wirke sich zwar positiv auf die Sicherheit aus: Vor allem für die Anwohner der Hauptstraße - die alte S222 - sei die Umgehung eine Erleichterung. Dafür litten die Falkenbacher am Ortsrand jetzt umso stärker unter Lärm. Sie habe versucht, sich mit dieser Dauerbeschallung zu arrangieren, so Angela Schwiening, ihr Schlafzimmer zur anderen Seite verlegt, die Fenster nachts nicht mehr geöffnet, doch es fällt ihr schwer. Vor dem Haus könne man nicht mehr sitzen, die Hänge ringsum reflektieren die Geräusche.

Der Falkenbacher Wito Reuter war fest davon ausgegangen, dass ein Lärmschutz installiert werden würde. Davon sei zumindest zu Beginn der Planungen die Rede gewesen. Verantwortlich für den Bau der Straße war das Landesamt für Umwelt und Verkehr (Lasuv). Nach dessen Einschätzung sei Lärmschutz, zum Beispiel in Form einer Schallschutzmauer, nicht notwendig gewesen. Der zulässige Grenzwert für eine Wohnsiedlung wie Falkenbach liegt bei 59 Dezibel, so Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert. Der Lärmpegel, den eine Straße verursacht, werde nicht gemessen, sondern berechnet (siehe Infokasten). Allerdings, so teilt das Lasuv auf wiederholte Nachfrage mit, wurden für den Ort Falkenbach keine Berechnung angestellt: Die Bebauung liege sehr weit von der Trasse entfernt, sämtliche Gebäude befänden außerhalb des maßgeblichen Beurteilungspegels.

Wie nah ein Gebäude an einer Straße liegen muss, um bei der Lärmberechnung berücksichtigt zu werden, hänge auch vom Verkehrsaufkommen ab. Da die Ortsumgehung bei der jüngsten Verkehrszählung im vergangenen Jahr noch nicht fertig gewesen war, liegen nur prognostizierte Zahlen vor. Diese gehen von 6400 Autos am Tag aus, davon 521 Lkw. Was aber, wenn das tatsächliche Verkehrsaufkommen höher wäre, oder die Lautstärke aus einem anderen Grund über dem Grenzwert läge? Dieser Fall sei "äußerst unwahrscheinlich", so Isabel Siebert.

Neben dem fehlenden Lärmschutz kritisieren die Anwohner die ihres Empfinden nach lauten Abrollgeräusche, die der Belag verursacht. Dazu teilt Isabel Siebert mit, dass die Deckschicht aus Splittmastixasphalt bestehe, der eine geräuschmindernde Wirkung habe. Sogenannter Flüsterasphalt konnte nicht verwendet werden: Er sei in der Bauausführung zu aufwendig, die Lebensdauer zu gering.

Hinzu kommen Faktoren, die sich nicht berechnen und kaum steuern lassen: Vor allem an den Wochenenden würden viele Motorradfahrer mit lauten Maschinen die Strecke nutzen, so Schwiening. Außerdem, so ihre Beobachtungen, hielten sich viele Fahrer weder an Geschwindigkeitsbegrenzung noch Überholverbot. Tatsächlich haben Messungen des Landratsamtes ergeben, dass im Bereich der Abzweigung nach Falkenbach, in dem Tempo 70 gilt, etwa 13 Prozent der Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren.

Der Wolkensteiner Bürgermeister Wolfram Liebing versprach, eine Messung der Lautstärke zu veranlassen. Doch das würde wohl nichts nützen: Messungen unterlägen zu vielen Einflüssen, seien deshalb weder repräsentativ noch im Nachhinein prüfbar, erklärt Lasuv-Sprecherin Siebert. Die nächste Verkehrszählung erfolgt 2020. Ist das Fahrzeugaufkommen dann höher als gedacht, wird eine Neuberechnung der Lautstärke veranlasst.