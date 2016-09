Engeldorf: Zukunftskonzept mit ZÃ¼ndstoff

Engeldorf: Zukunftskonzept mit Zündstoff

Bevölkerungsschwund und Finanznot erschweren den Erhalt der Infrastruktur. Helfen sollen Fördermillionen. Doch dafür müssen die Bürger schmerzhafte Kompromisse eingehen.

Von Sebastian Münster

erschienen am 21.09.2016



Grünhainichen/Dresden. Die Gemeinde Grünhainichen muss in den kommenden 15 Jahren rund 12,7 Millionen Euro in die eigene Infrastruktur investieren. Das erklärte Bürgermeister Günther Schneider (CDU) bei einer Einwohnerversammlung im Deutschen Haus am Montagabend.

Etwas weniger als die Hälfte des Geldes - rund sechs Millionen Euro - soll demnach von Bund und Land kommen. Etwa 6,7 Millionen Euro müsste die Kommune selbst aufbringen. Erklärtes Ziel des entsprechenden Bund-Länder-Förderprogramms "Kleinere Städte und Gemeinden" ist es, die Daseinsvorsorge in kleineren Kommunen zu unterstützen. Diese müssen dafür Netzwerke mit ihren Nachbarn bilden. Neben bereits bestehenden Kooperationen mit Leubsdorf und Börnichen ist das Engeldorf dafür in Verhandlungen mit den Städten Pockau-Lengefeld und Marienberg.

Was das praktisch heißt, erklärte Uwe Wildenauer, Leiter der Dresdner Niederlassung der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, den rund 400 Besuchern. Das Unternehmen arbeitet für Grünhainichen als verantwortlicher Sanierungsträger seit rund einem halben Jahr am nötigen Konzept für die Förderung. Das Ergebnis: Nicht alles, was die Gemeinde heute hat, wird zu halten sein (siehe Kästen). Grund ist der Bevölkerungsschwund und damit auch die schwindende Zahl der Steuerzahler: Grünhainichen hat seit 2007 rund 9,6 Prozent seiner Einwohner verloren. Erhalten bleiben sollen in allen Ortsteilen Feuerwehren und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Ausgebaut werden sollen Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen -etwa im Borstendorfer Rathaus. Doch auch Schließungen bleiben nicht aus - es würde die Waldkirchener Grundschule zugunsten eines anderen Standortes treffen. Beschlossen ist noch nichts. Das Konzept verstehen Räte und Verwaltung erklärtermaßen als Aufruf zur Diskussion mit den Bürgern. In den kommenden Gemeinderatssitzungen soll das Thema beraten und der Plan beschlossen werden. Ein Antrag zur Förderung ist bis Ende Februar einzureichen.