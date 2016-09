Ernte: ErtrÃ¤ge top - ErlÃ¶se Flop

Ernte: Erträge top - Erlöse Flop

Eigentlich könnten die erzgebirgischen Landwirte mit ihren Erträgen zufrieden sein. Doch für Agrarprodukte erhalten sie viel weniger Geld als vor einigen Jahren. Das zehrt an der Substanz.

Von Mike Baldauf

erschienen am 20.09.2016



Zschopau/Marienberg. Mit ihren Ernteerträgen liegen die erzgebirgischen Landwirte zwar im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Trotzdem verdienen sie dieses Jahr weniger als in den zurückliegenden Jahren. Denn die Marktkrise ist nach Angaben des Regionalbauernverbandes Erzgebirge auch bei den Agrarprodukten angekommen. Seit 2012 seien die Erlöse für die Hauptgetreidearten etwa um die Hälfte geschrumpft.

Bekam vor vier Jahren ein Landwirt für die Dezitonne Weizen noch 24,50 Euro, so sind es heute 12,50 Euro bis 14 Euro, macht Werner Bergelt, Geschäftsführer des Regionalbauernverbandes, deutlich. Bei Raps liege der Verkaufserlös noch bei 65 Prozent. "Mit den Getreidepreisen können wir in unserer Region kaum kostendeckend arbeiten", fügt er hinzu. Ohnehin wirkten sich die Verluste in der Milch- und Fleischproduktion bereits negativ auf das Betriebsergebnis aus.

Jeder Landwirtschaftsbetrieb im Erzgebirge versuche, Kosten zu sparen und über die Runden zu kommen. "Die Unternehmen bauen Substanz ab, die sie in 25 Jahren aufgebaut haben", so Bergelt. Falls sich an der augenblicklichen Situation nichts ändert, sieht er die Landwirtschaft im gesamten Erzgebirge in Gefahr. Aufgrund der klimatischen Verhältnisse und geologischen Eigenschaften der Böden sei das Gebirge gegenüber anderen Regionen in Deutschland ohnehin erheblich benachteiligt. Die Felderträge lägen in anderen Gebieten um etwa ein Drittel höher.

Ähnlich fällt die Einschätzung des sächsischen Umwelt- und Landwirtschaftsministers aus. Thomas Schmidt spricht von guten Erträgen. Größere Qualitätsprobleme zeichneten sich in Sachsen nicht ab. Während beim Getreide das Vorjahresergebnis mit 74 Dezitonnen pro Hektar noch übertroffen werde, blieben die Winterrapserträge (37 Dezitonnen pro Hektar) unter dem langjährigen Durchschnitt.