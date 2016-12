Gelenauer ab Februar ohne Hausarzt?

Die Gemeinde bemüht sich seit mehr als einem Jahr, die medizinische Versorgung in der Kommune nach der bevorstehenden Schließung der beiden Praxen fortzuführen. Bisher vergeblich. Doch es scheint eine Lösung in Sicht.

Von Martina Brandenburg

erschienen am 20.12.2016



Gelenau. Der Gemeinde Gelenau droht ein Ärztenotstand. Nachdem bereits 2006 nach dem Ruhestand des Mediziner-Ehepaars Kaps kein Nachfolger für dessen Gemeinschaftspraxis gefunden wurde, schließt Ende Januar auch Dr. Christian Klotz aus Altersgründen seine Einrichtung. Die Medizinerin Marion Böhme beabsichtige seit längerer Zeit ebenfalls, ihre Tätigkeit am 31. Januar zu beenden, sagte ihr Sohn Dr. Sebastian Böhme, der als angestellter Arzt bei ihr arbeitet, auf Nachfrage.

Sebastian Böhme würde sich gern in der Gemeinde niederlassen - in dem der Familie gehörenden, leer stehenden Fabrikgebäude an der Straße der Einheit, das einige Jahre auch ein Möbelhaus beherbergte. Er hege Wünsche und Vorstellungen, die über den Leistungsumfang einer hausärztlichen Versorgung hinaus gehen, möchte eine "diagnostische Breite" anbieten, spricht von "großen Patientenströmen". Die in Gelenau zur Verfügung stehenden Räume seien dafür nicht ausreichend.

Konkrete Pläne wollte der 35-Jährige jedoch nicht offenbaren. Fest steht hingegen: Die Leader-Region Zwönitztal-Greifensteine hat in diesem Jahr zweimal ein positives Votum getroffen, Sebastian Böhme Fördermittel in Höhe von 35 beziehungsweise 30 Prozent für gewerbliche und Wohnzwecke zu gewähren - Mitte Januar sowie Ende September. Anträge des Investors, diese Förderung vom Landratsamt bewilligen zu lassen, seien in der Kreisbehörde jedoch nicht eingegangen, sagte Christoph Herrmann, Abteilungsleiter für Umwelt und Sicherheit, auf Anfrage. Liegen diese bis 27. Dezember nicht vor, müssten die Mittel bei der Leader-Region neu beantragt werden. Sebastian Böhme versicherte: "Der Antrag wird definitiv eingereicht."

Indes: Der Arzt hofft zusätzlich zu den Leader-Mitteln auf weitere finanzielle Unterstützung von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS). Doch deren Starthilfen für neugegründete Praxen sind regional unterschiedlich. Böhme verweist auf die unterschiedliche Förderung in den einzelnen Planungsbereichen der KVS, die bereits in den umliegenden Gemeinden andere Möglichkeiten eröffne.

Sollte die Unterstützung der KVS für die vom ihm geplante Praxisübernahme seiner Mutter oder Neugründung nicht in dem von ihm gewünschten Umfang ausfallen und sich in diesem Fall auch die Gemeinde nicht beteiligen, schließt Dr. Böhme eine Ansiedlung in einem anderen Ort nicht aus: "Ich habe mir das alles einfacher vorgestellt. Die Niederlassung in Gelenau wäre zwar mein Wunsch, aber ich bin nicht an den Ort gebunden. Letztlich müssen die Rahmenbedingungen - Fi- nanzierung und Förderung - stimmen."

Dr. Christian Klotz, der seine rund 120 Quadratmeter große Praxis in der Ernst-Grohmann-Straße nach 40 Berufsjahren Ende Januar schließen wird, hat diese 2000 eröffnet. Vorher arbeitete er in der ehemaligen Kerber-Praxis. Investitionen in Höhe von 300.000 Mark für die Einrichtung sowie Um- und Ausbau habe er 1993 aufgewendet, mit drei Patienten am ersten Tag begonnen. Heute behandelt der 67-Jährige rund 1000 Patienten pro Quartal. Diesen Stamm sowie seine Einrichtung würde der Hausarzt und Chirurg nach zwei gescheiterten Verkaufsversuchen einem Nachfolger nun unentgeltlich überlassen: "Möglicherweise braucht ein Internist eine etwas andere technische Ausstattung, die ganze Praxis ist jedoch erst vor zwei Jahren renoviert worden." Seine beiden Sprechstundenhilfen haben sich beruflich bereits neu orientiert.

Die Kommune ringe seit September vergangenen Jahres mit Gesprächen bis zum Sächsischen Sozialministerium um eine fortführende hausärztliche Versorgung, legte Bürgermeister Knut Schreiter dar - bisher erfolglos. Eine Einigung mit Sebastian Böhme ist bislang nicht erfolgt, da die Gemeinde die Forderung des Arztes nach Mitfinanzierung seines Vorhabens nicht unterstütze. Schreiter verweist auf die ab Februar frei stehende Praxis von Dr. Klotz und die Gleichbehandlung aller Gewerbetreibenden: "Wir möchten hier keinen Präzedenzfall schaffen. Der geforderte sofortige Umbau des Fabrikgebäudes ist unserer Ansicht nach nicht erforderlich, wenn zwei bisher genutzte Praxen für die hausärztliche Versorgung zur Verfügung stehen. Mit der Übernahme der Patienten dürfte auch die entsprechende Wirtschaftlichkeit gegeben sein. Einen besseren Zeitpunkt, sich in Gelenau niederzulassen, gibt es nicht." Die Gemeinde habe zudem andere Lösungen angeboten, beispielsweise die Praxis an der Grohmann-Straße nach den Wünschen des Arztes auszubauen.

Knut Schreiter kündigte - unabhängig von den Verhandlungen - weitere Bemühungen an, um die hausärztliche Betreuung im Ort fortführen zu können. Sebastian Böhme hofft, sein Vorhaben wie gewünscht voranbringen zu können - in Gelenau: "Ich bin optimistisch und hoffnungsvoll, dass alles gut geht."

Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen würde es sehr begrüßen, wenn zukünftig ein junger Hausarzt aus der Region dazu beiträgt, die Betreuung der Patienten zu sichern, teilte die KV gestern auf eine entsprechende Anfrage kurz und knapp mit. Dazu würden "intensive mehrseitige Gespräche" geführt. "Wir sind optimistisch, rechtzeitig eine Lösung präsentieren zu können", so Carmen Baumgart, Geschäftsführerin der Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz der KV Sachsen.