Glätte-Unfälle im Erzgebirge: Jeep kracht in Wohnhaus

In der Nacht zu gestern haben sich auf erzgebirgischen Straßen mindestens 37 Unfälle ereignet. In Scharfenstein wurde ein Geländewagen gegen ein Haus geschleudert.

Von Anne Schwesinger

erschienen am 02.12.2016



Zschopau/Scharfenstein. Maritta Görner zeigt auf das Loch, das seit Mittwochnacht in ihrer Hauswand klafft. Die 71-Jährige aus Scharfenstein erzählt: Vorgestern Abend saß sie im Wohnzimmer und schaute fern. Gegen 21.15 Uhr hörte sie plötzlich einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie Reifenspuren auf der Straße - und einen Jeep direkt neben der Haustür stehen.

Eine Frau (53 Jahre) war mit ihrem Geländewagen auf der Großolbersdorfer Straße ins Rutschen geraten und konnte nicht mehr bremsen, so Maritta Görner. Der Jeep donnerte die Rampe zum Haus hinauf. Drei Zaunsfelder wurden dabei zusammengefaltet, als wären sie aus Draht. Zum Stoppen kam der Mercedes erst an der Hauswand zur Küche. Fassade und Dämmung wurden herausgerissen, der Briefkasten zerbeult. Enkel Florian Görner, 16 Jahre und Enduro-Fahrer, habe die Treppe heruntergerufen: "Oma, die Pokale wackeln im Regal." So etwas habe er noch nicht erlebt, sagt auch Ehemann Gottfried Görner. Er wohnt seit fast 75 Jahren im Haus, ist dort sogar zur Welt gekommen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, teilte die Polizei gestern mit. Es entstand Schaden von insgesamt 8000 Euro. Die Feuerwehr flexte das Geländer weg, damit das Bergungsfahrzeug heranfahren und den Mercedes aufladen konnte.

Familie Görner wird nun einen Gutachter das Loch in ihrer Hauswand bewerten lassen. Etwas Gutes kann Gottfried Görner dem Ganzen trotzdem abgewinnen. "Das Geländer brauche ich nun nicht mehr zu streichen", sagt er.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte? Kurz zuvor sei ein Schneepflug die Großolbersdorfer Straße entlang gefahren, sagt Maritta Görner. Der habe aber nicht gestreut, sondern den Schnee nur glatt gefahren. Ihr Mann Gottfried fügt hinzu: "Hier fährt niemand 50." Auf der Großolbersdorfer Straße sind maximal 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. Auch wenn in der Nacht die erwartenden Neuschneemengen nicht fielen, wurde es auf einigen Straßen im Erzgebirge gefährlich glatt. Insgesamt ereigneten sich in der Nacht zu Donnerstag im Erzgebirgskreis 37 Verkehrsunfälle, so die Polizei, darunter vier mit Verletzten. Wie viele davon auf das Wetter zurückzuführen sind, konnte eine Sprecherin nicht sagen.

Bei einem Unfall im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank wurde am Mittwochabend eine Audi-Fahrerin (62) schwer verletzt, ihr zehnjähriger Beifahrer, ein Citroën-Fahrer (36) sowie dessen Beifahrer (44) erlitten leichte Verletzungen. Die Audi-Fahrerin war gegen 19.30 Uhr auf der B 101 in Richtung Pockau am Ende einer Rechtskurve mit dem Pkw ins Schleudern geraten. Der Audi stieß auf der glatten Straße mit einem entgegenkommenden Citroën-Transporter zusammen. Es entstand Schaden von 6000 Euro.

Auf der Buchenstraße in Annaberg-Buchholz krachte in der Nacht zu gestern ein Auto auf einen Transporter. Dieser machte sich selbstständig und rollte auf einen Laster. Beide Fahrzeuge schlitterten 50 Meter die Straße hinab und stießen gegen eine Garage. Diese ist nun abrissreif.

Nicht zum ersten Mal ist im Erzgebirge ein Fahrzeug in ein Grundstück gerast. So landeten im Drebacher Ortsteil Wiltzsch bereits dreimal Autos in ein und demselben Vorgarten. Im April 2011 endete die Fahrt eines Sattelschleppers nur wenige Zentimeter vor der Hauswand. Am 25. Januar dieses Jahres fuhr erst ein Audi in den Metallzaun am Haus, fünf Minuten später durchbrach ein Audi die Hecke vorm Haus und landete im Vorgarten.