GroÃŸolbersdorf bleibt auf 200.000 Euro Schaden sitzen

Großolbersdorf bleibt auf 200.000 Euro Schaden sitzen

Ein schweres Gewitter richtete erneut große Schäden in der Gemeinde an. Eine Anfrage der Grünen im Landtag sollte klären, ob es finanzielle Hilfe für die Kommune gibt. Die Antwort ist ernüchternd.

Von Sebastian Münster

erschienen am 17.09.2016



Großolbersdorf/Dresden. Nachdem ein schweres Gewitter am 25. Juni schwere Schäden in Großolbersdorf angerichtet hat, ist nun amtlich: Die Gemeinde bleibt auf dem Schaden sitzen. Zumindest geht das aus der Antwort des sächsischen Innenministers Markus Ulbig (CDU) auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Volkmar Zschocke (Die Grünen) hervor.

"Es existieren aktuell keine Fördermöglichkeiten, die die Kommune Großolbersdorf bei der Schadensbeseitigung nach diesem Unwetter in Anspruch nehmen kann", heißt es in der Antwort des Ministers. Eine Ausweitung der im Nachgang zum Hochwasser 2013 bewilligten Soforthilfen auch auf das Jahr 2016 sei zudem ebenso wenig geplant wie ein neuerlicher Hilfsfonds für "Unwetterschäden infolge örtlich kleinteiliger Wetterlagen".

Die Schadenssumme hatte Großolbersdorfs Bauamtsleiter Thomas Schreiter gegenüber "Freie Presse" zunächst noch auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Nach neuerlicher Begutachtung hat die Kommune ihre Schätzung auf 200.000 Euro verdoppelt - auch, weil weitere Schäden entdeckt worden sind. Betroffen sei vor allem der Bachlauf entlang der Grünauer Straße. Zahlreiche Böschungen wurden beschädigt, Wasserbausteine und Platten gelockert und verrückt. Dringende Reparaturen seien notdürftig erledigt worden, so Thomas Schreiter. Besonders ärgerlich: Betroffen waren auch zahlreiche Stellen an Gewässern, die die Gemeinde gerade erst hatte reparieren lassen - einige waren gar noch im Bau. Die Aufträge im Gesamtwert von 110.000 Euro hatte der Gemeinderat erst im November vergangenen Jahres vergeben.

Ohne grundlegende Reparaturarbeiten werde sich der Zustand der Wasserläufe nun immer weiter verschlechtern, ist sich Schreiter sicher. Durch die fehlende Befestigung werde der Bach weiter ausgespült. Schon beim nächsten Gewitter könnten sich weitere Steine und Platten lockern. "Der Bach wird uns noch lange beschäftigen."

Dass keine finanzielle Hilfe in Aussicht steht, hatte das Landratsamt schon im August angedeutet. Die sächsische Staatsregierung bestätigt das nun. Großolbersdorfs Dilemma scheint zu sein, dass es die Kommune praktisch allein traf.

Dass es schwierig werden würde, Hilfe zu bekommen, sei ihm von vornherein klar gewesen, so Bürgermeister Uwe Günther (Gewerbeverein). Die Verwaltung werde nicht aufhören, nach einer Lösung zu suchen. Klar sei aber, aus eigener Kasse kann Großolbersdorf diese Aufgabe nicht stemmen. "Und wir können Brücken und Bäche nun mal nicht versichern", so der Rathauschef.

Sofern sich dringender Reparaturbedarf ergebe, werde die Kommune im Rahmen ihrer Möglichkeiten handeln. "Ansonsten muss man ehrlicherweise sagen, dass es dafür keine Mittel gibt." Großolbersdorf hatte erst Mitte vergangenen Jahres eine wegen großer Schuldenlast verhängte Haushaltssperre aufgehoben. Zur vom Kreis geplanten Sanierung der Scharfensteiner Straße hat sich die Gemeinde außerdem zum Bau eines Fußweges bekannt. Beginnen soll die Sanierung laut Landratsamt nicht vor 2018.