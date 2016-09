GroÃŸolbersdorf hat die schnellste Feuerwehr des Erzgebirges

Großolbersdorf hat die schnellste Feuerwehr des Erzgebirges

Bei Einsätzen müssen die Kameraden oft Höchstleistungen vollbringen. Da ist es gut, wenn sie fit sind. Den Schlüssel zum Erfolg kennt Gottfried Schier.

Von Mike Baldauf

erschienen am 01.10.2016



Großolbersdorf. Welcher Ort im Erzgebirgskreis hat die fitteste Feuerwehr? Großolbersdorf, antwortet nach kurzem Überlegen der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes. "Die Großolbersdorfer haben den Ruf einer wettkampfstarken Wehr. Andere machen das auch, aber nicht in dieser straffen Form", begründet Gunnar Ullmann.

Ihrem Ruf als sportlichste Truppe des Landkreises hat die Wehr unter ihrem Leiter und Trainer Gottfried Schier erst in diesen Tagen wieder alle Ehre gemacht. Beim Inselpokal Poel am vergangenen Wochenende sicherte sich das siebenköpfige Männerteam unter 125 Mannschaften Platz 15. Zugleich gelang der Jugendtruppe die drittschnellste Zeit von 22 Teams. Der Wettbewerb hat sich seit 1999 zu Deutschlands größtem Feuerwehrvergleich entwickelt und gilt für die Teilnehmer als enorme Herausforderung und Wettkampfhöhepunkt des Jahres.

Gottfried Schier, der erst am Mittwochabend wieder im Erzgebirge eintraf, spricht vom bisher größten Erfolg seiner Männertruppe: "Das ist Wahnsinn. Wir sind erstmals unter 20 Sekunden geblieben." Exakt 19,9 Sekunden, denn bei der Platzierung entscheiden Zehntel-, mitunter sogar Hundertstelsekunden. Nach dem Start rennt das Team in Richtung Tragkraftspritze. Jeder greift sich seine Utensilien. Zunächst gilt es, zwei dicke Schläuche samt Saugkorb zu verlegen und in einem Wassertank zu versenken. Parallel dazu sind weitere Leitungen auszurollen. Teammitglieder verlegen dünnere Schläuche, verbinden diese mit einem Verteiler, an dem sie noch dünnere Schläuche und das Strahlrohr anschließen. Damit rasen sie aufs Ziel zu. Jeder Handgriff sitzt. Erst wenn der Wasserstrahl am Ziel eine Dose trifft, wird die Zeit gestoppt.

Neun Erwachsenen-Teams kamen aus Sachsen. Aus dem Erzgebirgskreis waren die Großolbersdorfer die einzigen am Start. Der Schlüssel zum Erfolg? "Kontinuierliches Training ist ganz wichtig. Wenn du einmal etwas weglässt, dann besteht die Gefahr, dass alles vorbei ist", antwortet Schier. Zweimal in der Woche wird in Großolbersdorf geübt. Hinzu kommen die Wettkämpfe. Erst Anfang September trugen die Männer-, die Frauen- und die Jugendmannschaft drei Kreismeistertitel nach Hause. In ganz Sachsen und Thüringen gehen die Großolbersdorfer bei Löschangriffen an den Start. "An den Wochenenden sind wir immer straff unterwegs", sagt Schier. Allein das Männerteam absolviert im Jahr um die 18 Löschangriffe. "Die Wettkampftruppe hat sich schon in der DDR entwickelt. Wir konnten das über die Wende retten und weiterführen", berichtet der Feuerwehrchef. Seit etwa 20 Jahren ist die Männermannschaft nun schon zusammen.

"Hut ab vor dieser Leistung", sagt Kreisfeuerwehrchef Ullmann. Er weiß, welche Zeit die Kameraden ohnehin für Ausbildung und Dienst aufbringen. "Vor allem größeren Feuerwehren wie in Marienberg mit zwei bis drei Einsätzen in der Woche fehlt für andere Aktivitäten einfach die Zeit." Der Kreisfeuerwehrverband unterstütze insbesondere die ehrenamtliche Kampfrichtertätigkeit, übernehme Fahrt- und Ausbildungskosten. (mit jag)

Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr in Großolbersdorf am Sonntag ab 14 Uhr.