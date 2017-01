Junger Olbernhauer übernimmt Zschopauer Praxis und Patienten

In der Niederlassung für Neurologie und Psychiatrie in der Robert-Koch-Straße werden Patienten von Chemnitz bis Olbernhau betreut. Vor dem Wechsel wurde modernisiert und renoviert.

Von Dirk Trautmann

erschienen am 07.01.2017



Zschopau. Reichlich 900 Patienten hat er in einem Quartal in seiner Praxis behandelt. Das ist nun Geschichte. Zum Jahreswechsel ist der Neurologe und Psychiater Dr. Wolfgang Sämann in den Ruhestand gegangen. Seine Patienten, die aus dem Zschopauer Raum bis Chemnitz sowie den Gebieten um Marienberg und Olbernhau kommen, müssen sich trotzdem nicht sorgen. Denn die Türen der Praxis in der Robert-Koch-Straße in Zschopau bleiben weiterhin geöffnet. Dr. Lars Treffkorn, Facharzt für Neurologie, Spezialgebiet Geriatrie, hat nach erfolgter Renovierung und Modernisierung die Praxis, Patienten und Mitarbeiterinnen übernommen.

In den zurückliegenden drei Monaten hat sich der Olbernhauer schon eingearbeitet und mit den Patienten und Abläufen vertraut gemacht. Zuvor war er seit dem Jahr 2004 am Kreiskrankenhaus Freiberg angestellt, zuletzt als Oberarzt. "In der Klinik habe ich die Patienten sehr intensiv, aber meistens nur kurzzeitig behandelt. In meiner Praxis kann ich sie nun langfristig betreuen", nennt der Facharzt einen Grund für den Wechsel vom Krankenhaus in die Niederlassung als Vertragsarzt.

Depressionen, Demenz und Parkinsonerkrankungen gehören zu den häufigsten Leiden, mit denen sich Neurologen täglich zu befassen haben. Allein an Parkinson - eine derzeit unheilbare Erkrankung des Nervensystems - leiden nach Schätzung von Fachleuten in Deutschland bis zu 400.000 Menschen. Das Spektrum der Erkrankungen habe sich in den zurückliegenden 25 Jahren kaum geändert, sagt Wolfgang Sämann. Verändert habe sich allenfalls analog zur Entwicklung in ganz Sachsen das Altersspektrum der Patienten. Der demografische Wandel und die steigende Lebenserwartung, aber auch moderne diagnostische und therapeutische Möglichkeiten hätten die Intensität der Patientenbetreuung erhöht.

Zudem seien in den zurückliegenden Jahren die Anforderungen an Weiterbildung, Dokumentation und Qualitätssicherung gewachsen. Ebenso wie der Zeitaufwand für Auskünfte und Berichte gegenüber Kostenträgern, Behörden und Institutionen. Der sich daraus ergebende höhere Arbeitsaufwand sei nur in enger Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern im Territorium zu bewältigen gewesen, schätzt Sämann.

Seine eigene Niederlassung hatte Wolfgang Sämann in Zschopau seit 1992. Zuvor war der seit 1975 approbierte Arzt in der Nervenklinik Chemnitz tätig, anfangs als Psychiater, danach als Leiter der Intensivstation. Inzwischen genießt der Gornauer seinen Ruhestand. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Rosemarie, die bis Ende März 2016 Urologin und in den letzten vier Jahren Ärztliche Direktorin der Zeisigwaldkliniken Bethanien Chemnitz war, will er sich mehr um Familie und Enkel, Kunst, Literatur, Natur und noch nicht erfüllte Reiseträume kümmern. (mit mik)