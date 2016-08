Keine Ruhe im Wald: Schwarzfahrer zerstÃ¶ren Wege

Keine Ruhe im Wald: Schwarzfahrer zerstören Wege

Motoren heulen, Räder wühlen durch die Erde: Mit Geländemaschinen durchkreuzen Motorradfahrer die Erzgebirgswälder. Das Problem ist nicht neu. Für Rennsportfans hat das nun ernsthafte Konsequenzen.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 24.08.2016



Wolkenstein/Marienberg. Rinnen durchziehen den Weg, wo sich Räder in die Erde gewühlt haben: die Spuren von Motocross-Maschinen, deren Fahrer den Wald um den alten Himmelreich-Stolln durchkreuzen. Ingo Selchow kennt den Wald. Er wollte Förster werden - ein Knieschaden hat das verhindert. Mit Sorge beobachtet der 43-Jährige, wie die Fahrer durch den Wald rasen, ohne Rücksicht auf Pflanzen und Tiere.

Vor allem abends und an den Wochenenden kommen sie über die Felder ringsum, teils ohne Nummernschilder, auf nicht zugelassenen Maschinen. Andere laden die Motorräder in Transporter und fahren bis zum Waldrand - und von dort über die engen Wege, hat er festgestellt. Ähnlich ist die Situation im Gebiet des Wolkensteiner Ortsteils Kohlau: Dort lädt ein steiler Hang mit mehreren Absätzen zur illegalen Geländeabfahrt ein. Das Röhren der Motoren störe die Tiere. Selchow zeigt auf einen verwaisten Dachsbau neben der "Strecke". Rotkehlchen brüten nur knapp über dem Boden, leicht könne das Nest zerstört werden. Der lockere Waldboden wird beim Darüberfahren verdichtet: Wasser fließt schlechter ab, Eichhörnchen können ihre verbuddelten Nüsse nicht aus dem festgefahrenen Untergrund ausgraben.

Der gestörte Waldfrieden ist das eine, die Gefahr für die Fahrer das andere. Darauf verweist Christoph Seifert, Vorsitzender des Offroadclubs Hilmersdorf: "Wenn im Wald etwas passiert, gibt es keine schnelle Hilfe." Wildfahren sei auch in anderen Waldstücken ein Problem: zwischen Zschopau und Scharfenstein zum Beispiel. Und deshalb geht es beim Rennen "Rund um Zschopau" in diesem Jahr auch nicht wie gewohnt den Steilhang am Teufelsberg hinauf, erzählt Seifert. Als Mitorganisator ist er für die Rekultivierung des Abschnitts nach dem Wettkampf verantwortlich.

Der Verwalter des Privatgrundstückes habe keine Genehmigung erteilt, weil das Schwarzfahren nicht aufhöre. Seifert findet das richtig: Der ehemalige Aktive distanziert sich von den Wildfahrern. Jeder Club, und davon gibt es allein in der näheren Umgebung mehr als vier, verfüge über Trainingsstrecken. Aber Seifert gibt zu bedenken: Motorsport hat Tradition in der Region, das Problem existiert seit Jahrzehnten. Es sei auch die Pflicht der Besitzer der Waldstücke, dem einen Riegel vorzuschieben.

Das ist nicht einfach: Das Gebiet in Kohlau beispielsweise ist ein Flickenteppich aus privatem, kommunalem und staatlichem Besitz, so die Auskunft von Wolfram Liebing, Bürgermeister von Wolkenstein. Auch im dortigen Stadtrat kam das Thema mehrfach zur Sprache - bisher ohne Ergebnis. Für klare Regeln sorgen will auch die Initiative "Schwarzfahren, nein danke!". Hinweisschilder am Waldrand machen Fahrer seit dem Frühsommer darauf aufmerksam, dass sie dabei sind, etwas Illegales zu tun. Organisatoren sind André Rudolph vom MSC Rund um Zschopau und Stephan Möckel, Leiter des Forstreviers Börnichen.

Die Schilder zwischen Chemnitz und Zschopau seien ein Anfang, findet Christoph Seifert. Hinter den Fahrern vermutet er Jugendliche, die sich nicht auf die Strecken der Clubs trauen. Dazu lassen sich keine gesicherten Angaben machen: Bei der Forstbehörde, zuständig für die Ahndung, liegen kaum Anzeigen vor - es ist schwierig, Fahrer auf frischer Tat zu ertappen. Zwei hat Ingo Selchow selbst zur Rede gestellt. Einer zumindest habe das Teenager-Alter weit überschritten. Er hoffe, mit seinen Erklärungen auf Verständnis gestoßen zu sein, so Selchow. Fast verständnisvoll klingt auch Revierleiter Möckel: Die Region habe Benzin im Blut - es sei schwer, das in geregelte Bahnen zu lenken. In denen, ergänzt Clubchef Seifert, sei Motorsport ein schönes Hobby. Und dann würden im Wald wieder nur noch die Hirsche röhren.