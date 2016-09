Lehrerin begeistert von SchÃ¼lern: Kinder sind wahre Engel

Lehrerin begeistert von Schülern: Kinder sind wahre Engel

Maren Sigmund ist nach vielen Jahren im Ausland ins Erzgebirge zurückgekehrt. Heute unterrichtet sie Grundschüler in Großolbersdorf und fühlt sich wohl an der Bildungsstätte.

Von Matthias Degen

erschienen am 20.09.2016



Großolbersdorf. Lautes Stapfen im Dreivierteltakt, Schellen-, Hölzer- und Kastagnettenklänge ertönen aus dem Klassenzimmer Nummer 10 der Ewald-Mende-Grundschule in Großolbersdorf. Musikunterricht steht auf dem Stundenplan. Die Konzentration der 16 Mädchen und Jungen der ersten Klassenstufe ist in der letzten Stunde nicht mehr die beste, und Maren Sigmund braucht viel pädagogisches Können und Einfühlungsvermögen, um den Erstklässlern die Bedeutung des richtigen Taktes in der Musik zu erklären.

Den passenden Rhythmus für ihr neues Leben zu finden - davon kann die Lehrerin selbst ein Lied singen. Mit Schuljahresbeginn hat die 37-Jährige in Großolbersdorf die Abc-Schützen übernommen und steht zum ersten Mal vor einer Klasse deutscher Kinder. Nach sechs Jahren als Lehrerin in der französischen Provinz, in Paris sowie in Mailand ist die gebürtige Zschopauerin in das Erzgebirge zurückgekehrt. Kein Heimweh oder die Sehnsucht nach alten Freunden, sondern der Wunsch einer Pädagogin auf Wanderschaft, endlich dauerhaft und in einem geregelten Schulalltag mit Grundschülern zusammenarbeiten zu dürfen, habe den Ausschlag gegeben.

Der Lehrermangel in Deutschland und speziell in Sachsen habe sie letztlich in ihre Heimat zurückgebracht. "Doch so richtig angekommen bin ich noch nicht", gibt sie offen zu. Dafür war die Zeit zu kurz. Erst zwei Wochen vor dem neuen Schuljahr sei ihr der positive Bescheid von der Bildungsagentur zugeschickt worden. "Damals lebte ich noch in Mailand und bekam lediglich zu erfahren, dass im Raum Chemnitz Schulanfänger auf mich warten", erinnert sie sich an die Tage vor ihrer Heimreise. Mit Großolbersdorf konnte sich Maren Sigmund schnell anfreunden. "Mir gefällt es hier sehr. Die Schule ist übersichtlich, die Kinder sind wahre Engel gegen den Nachwuchs aus den Pariser Vororten, und meine Kollegen haben viel Geduld mit mir."

Das Lehramt war nicht der eigentliche Berufswunsch von Maren Sigmund. Mit dem Abitur in der Tasche und der Note Eins im Leistungskurs Französisch entschied sie sich 1998 für ein Studium der Romanistik und interkulturellen Kommunikation an der Technischen Universität in Chemnitz. "Der Studiengang war damals ganz neu und sehr interessant." Als Zweitsprache kam Italienisch hinzu. Dem Magister in der Tasche folgte die große Enttäuschung über fehlende Aussichten auf einen Job. "Ich habe damals Kommilitonen von mir an der Kasse im Supermarkt sitzen sehen. Das wollte ich mir nicht antun", sagt sie. Maren Sigmund erinnerte sich an ihr Auslandssemester im französischen Saint-Michel-sur-Orge. "Dort musste ich zum ersten Mal Grundschüler in deutscher Sprache unterrichten und war selbst überrascht, wie gut ich mit Kindern kann."

An der Technischen Universität in Dresden sattelte Maren Sigmund dem Magister ein Lehramt in den Studienfächern Französisch und Italienisch auf. Die zweite Enttäuschung folgte 2008. In den beiden Fremdsprachen waren keine Gymnasiallehrer gefragt.

Maren Sigmund kehrte Deutschland den Rücken, gab im zentralfranzösischen Auvergne Unterricht, stand für drei Jahre vor Pariser Schülern und wechselte schließlich nach Mailand. "Es war die Liebe zu dem südlichen Land und zur italienischen Sprache, die ich nicht mehr missen wollte." Unterrichtet hat sie in den Fächern Deutsch, Englisch und in den romanischen Sprachen vor Mittelschülern, Gymnasiasten, Berufsschülern und in der Erwachsenenqualifizierung an staatlichen und privaten Bildungseinrichtungen. "Doch das alles ist nichts gegen den Enthusiasmus der Jüngsten, die Neugier und den Lerneifer, den Grundschüler an den Unterrichtstag legen", freut sich Maren Sigmund über ihre Ankunft im Erzgebirge.