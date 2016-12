Licht an: Straßenbeleuchtung brennt wieder durchgehend

Nach Jahren der Dunkelheit bleiben in Großolbersdorf die Lampen nachts wieder an. Sie wollen den Bürgern etwas zurückgeben, begründen die Befürworter im Rat. Die Gegner zweifeln am Nutzen.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 10.12.2016



Großolbersdorf. Lichterzeit im Erzgebirge: Drei Jahre lang war es zwischen 23 und 4 Uhr dunkel in Großolbersdorf. Seit einigen Tagen ist das Vergangenheit. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat, die Straßenbeleuchtung in den drei Ortsteilen nachts wieder brennen zu lassen.

Dem Beschluss war eine kontroverse Debatte vorausgegangen. Die Abschaltung war eine Sparmaßnahme: Als Großolbersdorf 2013 in eine derartige wirtschaftliche Schieflage geraten war, dass eine Haushaltssperre verhängt wurde, wollte der Gemeinderat auch ein Zeichen setzen. Die Leute sollten merken: So kann es nicht weitergehen, erklärt Bürgermeister Uwe Günther (Gewerbeverein), der damals selbst noch Rat war.

Die Maßnahme traf sozusagen ins Schwarze. Immer wieder war die nächtliche Abschaltung der Lampen von verschiedenen Seiten kritisiert, eine Aufhebung des Beschlusses diskutiert worden. Kreisfeuerwehrverband und Ortsfeuerwehren klagten, die Finsternis könnte Einsätze erschweren; Einwohner fürchteten, die Dunkelheit würde Diebe anlocken.

Bürgermeister Günther versteht die Einwände, hält sie aber für unbegründet. Ihm sei kein Fall bekannt, in dem Rettungskräfte ihren Einsatzort nicht gefunden hätten. Polizei und Bürgermeister anderer Kommunen, in denen nachts das Licht ausbleibt, hätten bestätigt: Die Beleuchtung beeinflusst nicht die Kriminalität, bei Dunkelheit würden nicht mehr Einbrüche begangen.

Wesentlich, das wurde in der Diskussion klar, ist ohnehin der Aspekt der "gefühlten Sicherheit". Es erzeuge bei ihm "kein Wohlgefühl", nachts im Stockdunkeln draußen herumzulaufen, argumentierte Gemeinderat Mario Kaden. Er hatte die Beschlussvorlage eingebracht. Es sei Zeit, den Bürgern etwas zurückzugeben. Mehrere Räte schlossen sich dieser Meinung an. Carsten Tränkner ergänzte: Die Gemeinde könne nicht nur die Hand aufhalten, Steuern und Gebühren erhöhen.

Dass nachts überhaupt jemand auf den Straßen unterwegs sei, der Licht bräuchte, stellten die Gegner des Dauerlichts infrage. Und wenn: "Heute hat doch jeder ein Smartphone mit Taschenlampenfunktion," befand Norbert Richter.

Der Haushalt sei noch lange nicht ausgeglichen. Es stünden dringendere Projekte an, die zum Teil nicht im Haushalt geplant gewesen seien, fuhr Richter fort und verwies auf das Depot der Hohndorfer Feuerwehr, dessen Neubau nach einem Brand nötig ist. "Wir können das Geld nur einmal ausgeben: Wollen wir Licht haben, oder auf Schlaglöchern fahren", ergänzte Kämmerer Thomas Köhler aus den Reihen der Gäste.

Auch Bürgermeister Günther machte keinen Hehl daraus, dass er lieber auf das Licht verzichtet hätte. Die Abschaltung sparte nach seinen Angaben rund 15.000 Euro im Jahr. "Wir sind wieder liquide, können unsere Rechnungen bezahlen. Die Frage ist: Geben wir das Geld für Licht aus - oder investieren wir?" Er verweist auf den Investitionsstau der vergangenen Jahre: Mehrere Straßen, Brücken, Stützmauern müssten saniert werden. Bund und Freistaat fördern Maßnahmen dieser Art - wenn die Kommune einen gewissen Eigenanteil übernimmt.

Nötig oder nicht - Licht steht für Zivilisation, hat nicht nur zur Weihnachtszeit hohen Symbolwert, so der Tenor. Und so fiel die Entscheidung denkbar knapp aus: Mit sechs Ja-, fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen die Räte das Ende der Nachtabschaltung. Es werde wieder Licht, forderte Tränkner, "damit nicht nur die Schwibbögen leuchten".