Mauer steht, Asphalt ist drauf

erschienen am 13.05.2017



Die Thumer Straße und ihre Anbindung zum Hoffeld in Zschopau hat seit gestern eine neue Asphaltdecke. Mitarbeiter eines Chemnitzer Straßenbauunternehmens zogen innerhalb von zwei Tagen die Grund- und Trageschicht auf. Erneuert wurde auch die Stützmauer (Foto) entlang des Straßenzuges, die an einigen Stellen eine Höhe von bis zu 3,50 Metern aufweist. Die alte Natursteinwand befand sich in einem schlechten Zustand und wurde zuletzt mit der Bauwerksnote 3,4 bewertet. Frost hatte das Gemäuer zum Teil zerstört und das Tragwerk über viele Jahrzehnte hinweg geschwächt. Gegenwärtig nehmen die Bauleute letzte Maurerarbeiten an der Steinbrüstung zum Haus Hoffeld 8 vor. Außerdem ist noch eine Absturzsicherung entlang der Mauerkrone zu errichten. (mdeg)