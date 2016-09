Pilotenfehler, technische Probleme oder unzureichende Auflagen?

Die Anteilnahme in Großrückerswalde und der Region ist groß. Untersuchungen sollen klären, wie es zu dem Flugzeugabsturz am Samstag kam.

Von Georg Müller und Ulrike Abraham

erschienen am 16.09.2016



Großrückerswalde. Noch immer sitzt der Schock tief. Die Region trauert um die beiden Verstorbenen, die am Wochenende während des Großrückerswalder Fliegerfestes mit einem Ultraleichtflugzeug tödlich verunglückt sind. Offenbar war es zuvor mit einem Segelflugzeug zusammengestoßen. "Unfassbar! Jedes Wort - zuviel und doch zu wenig. Wir trauern", steht auf der Internetseite des Fliegerclubs Erzgebirge. Der Pilot war seit der Gründung im Jahr 2004 Mitglied des Vereins.

Bekannt ist inzwischen, dass der 54-Jährige, der mit seiner 26-jährigen Tochter unterwegs war, nicht in einer Maschine des Vereins, sondern in seiner eigenen flog. Dies ging mit entsprechend höherer Eigenverantwortung einher. Nach Rücksprache mit seinen Vorständen möchte sich Andreas Petzold, Vorsitzender des Fliegerclubs, nicht äußern. Auch die anderen Vereine, die den Flugplatz nutzen, halten sich zurück. Denn noch laufen die Ermittlungen.

Der Marienberger Pilot hatte viele Flugkilometer absolviert. Einen wochenlangen Rundflug über den Balkan und Südeuropa meisterte er ebenso wie einen Flug zum Nordkap und zurück. Bei der Reise zum nördlichsten Punkt Europas im Jahr 2008 bewies er, dass Sicherheit für ihn Priorität hatte: Die Landung auf dem Nordkap, von der er der "Freien Presse" damals vor dem Start vorgeschwärmt hatte, ließ die Gruppe wegen schlechter Sicht ausfallen.

Gute Sicht herrschte am Wochenende in Großrückerswalde. Bei Veranstaltungen mit hohem Flugaufkommen wie dem Fliegerfest gebe es bestimmte Auflagen, teilte die Landesdirektion Sachsen als zuständige Behörde mit. Diese Auflagen sollen auch die Sicherheit der Zuschauer gewährleisten, erklärte Sprecher Ingolf Ulrich. So seien zum Beispiel Mindestabstände festgelegt, insbesondere zwischen dem Flugbereich und den Zuschauerreihen.

Seit Sonntagnachmittag ist der Flugplatz wieder geöffnet. Mögliche Auswirkungen auf den Flugbetrieb sind Ingolf Ulrich zufolge erst nach Abschluss der Unfalluntersuchung abzuschätzen. Dafür zuständig ist die Braunschweiger Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU). Es werde in alle Richtungen ermittelt, betonte Sprecher Jens Friedemann. Befragt wurden etwa die Insassen des Segelflugzeuges (63 und 48 Jahre), die das Unglück überlebt haben. Geprüft werde, ob alle Auflagen eingehalten wurden und ob sie ausgereicht haben. Außerdem stellt sich die Frage, ob ein technisches Problem oder Pilotenversagen vorlag. Nach Abschluss der Untersuchungen spricht die BFU gegebenenfalls Empfehlungen an die entsprechenden Stellen aus: an die Landesdirektion, wenn die Experten die Auflagen als nicht ausreichend einschätzen; an das Luftfahrtbundesamt, wenn es bei der Pilotenausbildung Mängel gab; an die Hersteller, wenn Material versagt hat.

Die BFU führt Statistiken über Unfälle von zivilen Luftfahrzeugen verschiedener Kategorien. Daten von Ultraleichtflugzeugen sind ab dem Jahr 2008 separat erfasst: Im Schnitt passierten elf Unfälle pro Jahr; knapp sechs davon endeten tödlich. Segelflugzeuge kommen im gleichen Zeitraum auf 58 Unfälle, davon fünf mit tödlichem Ausgang. Daraus lasse sich nicht ableiten, dass Unfälle mit Ultraleichtflugzeugen häufiger tödlich enden, betont Friedemann: Sie zählen als Sportgeräte, Unfälle sind deshalb nicht in jedem Fall meldepflichtig.

Das Drama vom Samstag ist nicht das erste tödliche Flugzeugunglück, das sich in Großrückerswalde ereignete. Am 16. August 1997 verbrannte ein weiblicher Fluggast. An dem Tag hoben Segelflieger im Minutentakt ab. Ein von einem per Winde gestarteten Segelflieger ausgeklinktes Seil traf ein abhebendes Motorflugzeug vom Typ Wilga. Die Trosse verfing sich im Propeller und beschädigte die Benzinleitung. Das Flugzeug fing Feuer. Der Pilot konnte noch landen. Doch die Maschine überschlug sich. In dem Wrack verbrannte eine 31-jährige Frau.

Deutlich glimpflicher ging ein Absturz im vergangenen Jahr aus. Am 9. August verunglückte ein 64-jähriger Segelflugschüler. Er erlitt einen Schock und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Es handelte sich um einen Pilotenfehler. (mit eu/gt/jag/tor)