Rund um Zschopau: Spätstarter erfüllt sich Kindheitstraum

Ein Lokalmatador gewann Rund um Zschopau. Enduro-Pilot Marco Neubert aus Affalter musste dabei auch gegen Kälte und Nässe kämpfen - mit einem, wie er selbst zugibt, riskanten Rezept.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 23.10.2016



Zschopau. Als Kind bewunderte er am Streckenrand die Enduro-Piloten, die ihre Motorräder durch das Erzgebirge manövrierten. Regelmäßig sah der kleine Marco Neubert aus Affalter bei Rund um Zschopau zu und war fasziniert. Als der inzwischen 29-Jährige am Sonnabendnachmittag bei der prestigeträchtigsten Enduro-Veranstaltung in Deutschland selbst ganz oben auf dem Treppchen steht, sich sein Kindheitstraum gerade erfüllt hat, muss die ganz große Siegesfeier allerdings verschoben werden. "Heute Abend muss ich wieder zusammenpacken, das Motorrad erneut anrichten und dann geht es gleich weiter Richtung Niederlande zum letzten Saisonlauf in der EM", erklärt der KTM-Fahrer.

Das Siegerlächeln kann die fehlende Party nicht trüben. Zum ersten Mal gewinnt Neubert in der klassenübergreifenden Wertung, dem sogenannten Championat, bei dem alle Motorradklassen (E1, E2, E3) gewertet werden. "Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich war schon so oft so nah dran, endlich lief alles perfekt", sagt der Vorjahresdritte, der schon am Freitagabend den Prolog im ehemaligen MZ-Werk in Hohndorf für sich entscheidet.

Während die Piloten auf dem rund 80 Kilometer langen Rundkurs alles geben, erleben die Zuschauer im Zielbereich auf dem Zschopauer Altmarkt mit Blick auf die Zeiten, wie es auf der letzten von drei Runden beim Kampf um den Tageserfolg nur um Sekunden geht. Erst liegt der Meisterschaftsführende Denis Schröter (Husqvarna) aus Crinitz einen Hauch vorn, vor der letzten Prüfung Neubert mit einer Sekunde. Auf dem finalen Enduro-Test nimmt der Erzgebirger seinem Konkurrenten jedoch unglaubliche 30 Sekunden ab. "Ich habe Marco kurz vor dem Start der letzten Prüfung gesagt, dass er sich nicht beeilen braucht, weil ich auf Sicherheit fahren werde. Ich wollte auf keinen Fall meinen Meistertitel wegwerfen", meint Schröter, nachdem er als Tageszweiter ins Ziel einfährt.

Dem 34-Jährigen geht es beim Saisonfinale der Deutschen Enduro Meisterschaft (DEM) weniger um den Tagessieg, als seinen hauchdünnen Vorsprung in der Gesamtwertung vor Davide von Zitzewitz (KTM) aus Karlshof zu verteidigen. Schröters Rivale erwischt im Erzgebirge einen gebrauchten Tag, liegt vor der letzten Prüfung weit zurück und wird am Ende Fünfter, sodass Schröter den klassenübergreifenden Meistertitel 2016 feiern darf.

"Ich habe Denis nicht geglaubt und voll durchgezogen", gibt Neubert später zu. Andreas Beier (Husqvarna) aus Krumhermersdorf, der zweite Lokalmatador, komplettiert im Championat das Podest als Dritter, findet klare Worte für die Leistung des Tagessiegers: "Marco ist ein affengeiles Rennen gefahren. Ich dachte zwischendurch: So was geht doch gar nicht!"

Dabei sprechen die Bedingungen nicht für eine Enduro-Glanzleistung. Niedrige Temperaturen und Regenschauer machen es den Piloten auf dem ohnehin schon berüchtigten, weil anspruchsvollen Kurs schwer. "Der Schlamm und die Nässe von unten sind kein Problem, aber sobald es regnet, wird es kalt. Dann schwitzt du auf den anstrengenden Teilen und frierst auf den Verbindungsteilen. Die Hände werden taub vor Kälte", berichtet Neubert. "In zwei Tests hatte ich kein Gefühl mehr im Zeigefinger. Das war echt grenzwertig, weil man nicht mehr die volle Kontrolle über das Motorrad hat." Ein Mittel gegen kalte Hände auf der Strecke kennt Neubert. "Der Auspuff ist die einzige Wärmequelle", sagt der Affalterer ohne ins Detail gehen zu wollen - wohlwissend, dass dieses Rezept nicht nachgemacht werden sollte. "Man kann natürlich nur auf gerader Strecke die Hände vom Lenker nehmen, aber selbst dann ist es gefährlich."

Nach der Erfüllung seines Kindheitstraums in Zschopau nimmt Marco Neubert das nächste Ziel ins Visier. "Ich will nächstes Jahr in der Gesamtwertung ganz vorne stehen, einen Deutschen Meistertitel holen", sagt der KTM-Fahrer, der erst spät aktiv in den Motorsport einstieg, mit 18 Jahren zum ersten Mal einen Enduro-Wettbewerb bestritt.

Zum Abschluss dieser Saison steht für ihn am nächsten Wochenende noch der EM-Lauf in den Niederlanden auf dem Programm. Dort will Marco Neubert auf einen Podestplatz vorfahren - und danach wird auch endlich gefeiert.