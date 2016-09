SÃ¤chsischer Kurort Warmbad darf sich Heilbad nennen

Sächsischer Kurort Warmbad darf sich Heilbad nennen

erschienen am 29.09.2016



Wolkenstein(dpa/sn) - Der sächsische Kurort Warmbad darf sich Heilbad nennen. Das Wirtschaftsministerium teilte am Donnerstag mit, es habe seine Zustimmung dazu erteilt. Warmbad ist ein Ortsteil der Bergstadt Wolkenstein und durfte sich bislang nur als Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb bezeichnen. Die Heilquellen in Warmbad wurden bereits im 14. Jahrhundert im Zuge des Erzbergbaus entdeckt. Zu den Kureinrichtungen zählen eine Klinik, mehrere Thermen sowie ein Hotel. Um das Heilbad-Prädikat zu erhalten, müssen mehrere Kureinrichtungen, medizinische Anwendungen, ein Park sowie die entsprechenden klimatische Bedingungen vorhanden sein.