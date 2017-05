Super-Motorräder für das Polizeirevier Chemnitz-Erzgebirge

Die Polizeidirektion Chemnitz nahm am Freitag vier neue Motorräder in Dienst. Die Maschinen eines US-Herstellers bieten ein mobiles Büro und strotzen vor Motorkraft.

Von Jens Eumann

erschienen am 05.05.2017



Chemnitz/Zschopau. Mit 1,7 Litern Hubraum haben die vier neuen Super-Motorräder, die die Kradstaffel der Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge am Freitag im Rahmen einer Kontrolle in Zschopau in Dienst nahm, größere Motoren als viele Autos. Der V2-Motor mit 90 PS und 140 Newtonmeter Drehmoment macht die Maschinen vom Typ Cross Country Tour des US-Herstellers Victory zu Einsatzfahrzeugen, denen so schnell kein Sünder davonfährt. "Bei 195 Kilometern pro Stunde sind sie aber abgeregelt", winkt Polizeihauptkommissar Ringo Schneider ab. Er leitet die achtköpfige Motorradstaffel, in der jeder Beamte sonst eine BMW fährt. Künftig steigen die Polizisten abwechselnd auf die neuen Gefährte um.

Mit Laptop, Laserpistole, Videokamera und vielen weiteren Extras stellen die neuen Motorräder, die Innenminister Markus Ulbig (CDU) am Freitag an geschichtsträchtiger Stelle - vorm alten MZ-Werk - übergab, rollende Büros auf zwei Rädern dar.

Dass die Chemnitzer Direktion vorerst als einzige in den Genuss der neuen Technik kommt, hat mit ihrer Kooperation mit der tschechischen Polizei zu tun, und der für grenzübergreifende Strafverfolgung nötigen Mobilität. Durch die deutsch-tschechische Zusammenarbeit wurden die inklusive polizeispezifischem Umbau jeweils 49.000 Euro teuren Maschinen zu 85 Prozent von der Europäischen Union gesponsert. Zwar wurde der US-Nobelhersteller Victory im Januar abgewickelt, doch garantiert das Mutterunternehmen Polaris Industries aus dem US-Staat Minnesota für die nächsten zehn Jahre die Ersatzteilbeschaffung.