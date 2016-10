Unfall fordert vier Verletzte

Auf der S 232 zwischen Gelenau und Weißbach sind gestern zwei Autos zusammengestoßen. Auch eine Person mit Behinderung wurde verletzt.

Von Anne Schwesinger

erschienen am 07.10.2016



Amtsberg/Gelenau. Vier Personen sind bei einem Unfall auf der Straße zwischen Gelenau und Weißbach (Staatsstraße 232) gestern Nachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei informierte, hatte eine 28-Jährige mit ihrem VW versucht, einen Lkw zu überholen. Dabei prallte ihr Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Citroën zusammen. Der Citroën wurde neben die Fahrbahn geschleudert.

Die alarmierten Feuerwehrkameraden konnten zusammen mit dem Rettungsdienst die Insassen befreien. Die vier Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Zschopau, Annaberg-Buchholz und Chemnitz gebracht. Eine der verletzten Personen ist gehandicapt, bestätigte Jan Hofmann, Leiter der Ortswehr Dittersdorf. Ursprünglich hieß es, dass die Verletzten in ihren Fahrzeugen eingeklemmt seien. Deshalb rückten die drei Ortsfeuerwehren Weißbach, Dittersdorf und Schlößchen mit insgesamt 22 Kameraden an. Jedoch ließen sich die Türen öffnen, sodass die Feuerwehrleute die Insassen ohne Einsatz von technischen Geräten befreien konnten.

Die Staatsstraße 232 musste für vier Stunden voll gesperrt werden. Die Kameraden nahmen auslaufende Betriebsmittel auf und klemmten die Batterien ab. Danach wurde die Strecke teilweise wieder für den Verkehr freigegeben. Im Laufe des Abends rückte neben dem Abschleppdienst die Ölwehr an, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe, die sich mit dem Regen vermischt hatten, zu entfernen. Die Polizei war mit drei Fahrzeugen vor Ort. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 16.000 Euro.