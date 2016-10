Vor Auftakt: Motorradstadt zwischen Knattern und Kanistern

Enduros in der Altstadt, ein Zirkus am MZ-Werk, Ungeduld überall: Einen Tag vor dem Start von "Rund um Zschopau" wächst nicht nur bei den Fahrern die Anspannung.

Von Michael Sellger

erschienen am 22.10.2016



Zschopau. Beim Bäcker trommelt ein kleines Mädchen rhythmisch gegen die Theke mit dem Kuchen dahinter und singt "Morgen ist Motorrad" dazu. Ein paar Ecken weiter verstummen zwei Senioren im Gespräch und drehen die Köpfe nach einer vorbeifahrenden Enduro-Maschine. Ihr Knattern stimmt ein in den Chor, der die Altstadt seit gestern erfüllt.

Dahin ist alle Gemächlichkeit, verdrängt von der Ungeduld der Zschopauer und der vielen Fremden in der Stadt, die beinahe schon keine Fremden mehr sind, weil "Zschopau" ein jährlicher Pflichttermin für sie ist. Rita Müller etwa reist Jahr für Jahr zusammen mit ihrem Mann nach Zschopau, um hier freiwillig mitzuhelfen. Auf dem Altmarkt, auf dem das Rennen beginnen und enden wird, bauen sie Absperrungen auf. Die beiden kommen aus Suhl, der anderen großen Zweirad-Stadt des Ostens. "Ich bin durch meinen Sohn zum Motorsport gekommen", sagt die 66-Jährige. Der Sohn fährt schon lange nicht mehr, doch Müller ist dabei geblieben.

Während auf dem Altmarkt die letzten Vorbereitungen für den Prolog am Abend laufen, treffen auf dem MZ-Gelände immer mehr Fahrer ein. Aus der Ferne ähnelt das Fahrerlager einer Zirkusstadt: Bunte Flaggen und Marquisen der verschiedenen Rennställe, dicht aneinandergedrängte Wohnmobile, sogar einen blauen Plastikelefanten hat sich ein Reifenverkäufer aufs Dach gestellt.

Dazwischen stehen aufgebockte Maschinen, einige von ihnen stumm, andere im sonoren Leerlauf, manche heulen auf, während ihre Fahrer daran herumschrauben. Die Menschen haben Kanister in der Hand oder Kaffeebecher, sie stehen in kleinen Pulks um ihre Maschinen und führen schwer verständliche Mechanikergespräche.

Petr Tresl ist aus Tábor hierhergekommen, einer kleinen Stadt im Prager Umland. Das zweite Mal ist er jetzt dabei, angetan von der Zschopauer Atmosphäre, die es nirgends sonst im Enduro-Sport gebe. 15 Fahrer aus Tschechien hat er schon getroffen, neben den Österreichern die größte Gruppe von Fahrern aus dem Ausland. Ansonsten aber sind vor allem Sachsen hier, aber auch Brandenburger, Westfalen, viele Thüringer und etliche Bayern. Matthias Feiler, ein Mitdreißiger mit Vollbart und in Camouflagejacke, ist einer von ihnen. Lässig steht er neben seiner Maschine und nippt an einer Schorle. Der Lehrer aus dem fränkischen Kitzingen verbringt die Wochenenden auf dem Sattel seiner Enduro. "Das Beste am Motorsport ist, wenn man abends völlig hinüber ist und die Herausforderung gemeistert hat." Bevor es für ihn aber losgeht, muss er prüfen lassen, ob seine Maschine überhaupt renntauglich ist.

Die Maschinenabnahme auf dem Schlossplatz ist straff durchorganisiert: Die Lichtanlage wird geprüft, danach der Helm, schließlich Bremsen und Speichen.

Wie an der Strecke und im Fahrerlager sind es Freiwillige, die "Rund um Zschopau" ermöglichen. Menschen wie Andreas Uhlig. Der Witzschdorfer kontrolliert, ob die Maschinen nach der Abnahme korrekt im Schlosshof abgestellt werden, bis das Rennen beginnt. "Die Vorbereitungen dauern eigentlich das ganze Jahr", sagt er. Arbeit, die keiner bezahlt und die umso mehr Freizeit beansprucht, je weniger mithelfen. "Alle wollen das Rennen sehen, aber keiner will mit anpacken." An die 350 Maschinen wird er bis zum Abend eingewiesen haben. Eine Hundestaffel wacht nachts über sie, bis es endlich losgeht und die Ungeduld ein Ende hat.