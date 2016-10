Warum Flüchtlinge oft kein Blut spenden dürfen

Wenn Asylbewerber die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen, kommen sie als Spender nicht infrage. Da helfen laut DRK auch keine Dolmetscher - aus guten Gründen.

Von Christoph Pengel

erschienen am 20.10.2016



Olbernhau/Zschopau. Ein Gerücht geht um in Olbernhau: Flüchtlinge, die Blut spenden wollten, wären schroff abgewiesen worden von Assistenten des DRK-Blutspendedienstes Nordost - mit dem Hinweis, dass sie erst einmal Deutsch lernen sollen. Angeblich waren es Asylbewerber vom Hainberg. Die hatten ihre Spendepläne vor Wochen angekündigt, um zu zeigen, dass sie sich integrieren möchten. Nach dem Vorfall hätten sie sich diskriminiert gefühlt.

In der jüngsten Ratssitzung wurde das Thema kurz besprochen. Dabei meldete sich ein Zeuge: Stadtrat Ralf Schröder sagte, er sei vor Ort gewesen, als ein Flüchtling am 3. September in der Lebenshilfe, Grünthaler Straße, ein Formular zur Blutspende ausfüllen wollte. Der konnte zwar etwas Deutsch sprechen, war aber nicht vollends in der Lage, den Fragebogen zu verstehen. Daraufhin habe ihm der Assistent höflich und sachlich erklärt, dass das Formular wahrheitsgetreu bearbeitet werden muss. Sobald er die deutsche Sprache besser beherrsche, könne er gern wieder kommen. Weder der Flüchtling noch der Assistent seien ausfallend geworden.

Das Gerücht entpuppt sich demnach - wie so oft - als eine verzerrte Darstellung. Es enthält aber einen wahren Kern. Denn tatsächlich werden Flüchtlinge meist nicht zur Blutspende zugelassen. Das bestätigte gestern auch das DRK-Team, das in der Zschopauer Martin-Andersen-Nexö-Oberschule Blut entnahm. Mit Diskriminierung habe das jedoch nichts zu tun, sagt Susanne von Rabenau, Sprecherin des DRK Nordost. Sowohl für Spender als auch Empfänger gelte ein Grundsatz; "Es dürfen keine Unterschiede aufgrund der Rasse, Staatsangehörigkeit und Religion gemacht werden". Allerdings würden Blutspende-Versuche von Flüchtlingen oft an der Sprachbarriere scheiten.

Vor jeder Spende werden unter anderem Krankheiten, Arzneimittelkonsum und sexuelle Praktiken abgefragt. "Die höchstmögliche Qualität und Sicherheit der Blutpräparate muss jederzeit gewährleistet sein", erklärt von Rabenau. Nur wenn Flüchtlinge alles verstehen, sei gesichert, dass Spender und Empfänger ausreichend geschützt sind - zumal etliche während der Flucht unter unzureichender Hygiene oder Mangelernährung litten. "Wir wissen, dass Flüchtlinge oft etwas zurückgeben wollen von der Hilfe, die sie selbst erhalten haben", sagt von Rabenau. "Und wir wissen, dass sie enttäuscht sind, wenn sie es nicht dürfen. Aber die Regeln sind streng."

Dolmetscher kommen für das DRK-Nordost nicht infrage. Bei der Übersetzung durch einen Dritten könnten wichtige Hinweise "hängen bleiben". Jeder Spender müsse über die möglichen Folgen der Spende aufgeklärt werden - in einer für ihn verständlichen Form. Auch das Formular zu übersetzen würde nach Ansicht der Sprecherin nicht reichen. Oft genug blieben Fragen offen, die sich nur im Gespräch mit dem Arzt klären lassen. Erschwerend kommt hinzu, dass im Mai 2016 ein neuer Fragebogen eingeführt wurde, der etwa Krankheitsbilder noch präziser erfassen soll.

So muss das DRK-Nordost auf einige Liter Blut verzichten. Zuletzt hatte die Spendenbereitschaft Anfang September deutlich abgenommen - wohl auch wegen der späten Hitzewelle, wie von Rabenau vermutet. Denn: Steigen die Temperaturen, sinkt die Spenderlaune. Das DRK-Nordost rief damals verstärkt zur Blutentnahme auf. Mittlerweile habe sich die Situation aber wieder beruhigt. Von Rabenau spricht von einer insgesamt "zufriedenstellenden Versorgungslage".