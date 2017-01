Was haben Lastkraftwagen auf dem Fußweg zu suchen?

Immer wieder fahren in Venusberg Lkw in einer Kurve über den Bordsteig - eine Gefahr für Fußgänger. Dabei ist das Problem schon lange bekannt.

Von Anne Schwesinger

erschienen am 03.01.2017



Venusberg. Die gefährliche Szene haben Monika und Christoph Arnold aus Venusberg schon oft beobachtet: Auf der Venusberger Hauptstraße kurz nach dem Ortseingang fahren Laster in unübersichtlicher Rechtskurve über den Fußweg. An dieser Stelle sind die Bordsteinkanten aufgrund von Grundstücksausfahrten abgesenkt. Sie sind für Laster-Fahrer kein Hindernis, um den Fußweg zur Straße zu machen - eine Gefahr für die Passanten, häufig Schüler oder deren Eltern. Nicht weit entfernt ist eine Bushaltestelle, an der oft Kinder warten. Im Schnee hat das Ehepaar Arnold auf dem Gehweg schon Spuren von Rädern ausgemessen: 1,15 Meter des Bordsteigs nahmen sie ein. Auf der Straße seien zudem viele Laster unterwegs, die vom Steinbruch kommen.

Die Gefahrenstelle ist dem Landratsamt und der Straßenmeisterei Gornau bekannt. Unfälle haben sich laut Landratsamt an dieser Stelle noch nicht ereignet. Bereits im Frühjahr dieses Jahres waren Bau- und Ordnungsamt der Gemeinde Drebach sowie die Straßenmeisterei Gornau vor Ort, heißt es aus dem Landratsamt. Damals habe René Seidel, Leiter der Straßenmeisterei - auch mit Blick auf die Bushaltestelle wenige Meter nach der Kurve - die Gemeinde bereits darauf hingewiesen, dass am Gehweg in der Kurve Handlungsbedarf bestehe. Für den Fußweg im Ort ist die Gemeinde als Baulastträger zuständig. Ergebnis der Begehung: Die Gemeinde wollte das Aufstellen von Geländern prüfen. Auch Poller seien in Betracht gekommen, um die Fußgänger zu schützen. Mögliche Standorte seien bereits aufgesprüht worden, heißt es weiter aus dem Landratsamt.

Getan hat sich seit dem augenscheinlich nichts. Kürzlich haben sich Arnolds auch an die Straßenmeisterei gewandt, die das Problem noch einmal an die Gemeinde weitergeleitet hat. In diesem Jahr soll erneut eine Begehung mit dem Landkreis stattfinden, sagt Drebachs Bürgermeister Jens Haustein (Mandat CDU), bei der auch die Breiten von Straße und Fußweg vermessen werden sollen.

Fußwege müssen mindestens 1,50 Meter breit sein, Straßen mindestens 5,50 Meter, wenn dort weniger als 400 Autos pro Stunde unterwegs sind. Zudem müssen laut der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen die Fahrbahnen in Kurven mindestens sechs Meter breit sein. "Vor Ort sei jedoch kein Platz dafür", heißt es weiter.

Monika Arnold schlägt vor, an der betreffenden Kurve die Geschwindigkeit von jetzt 50 auf 30 Kilometer pro Stunde zu begrenzen. Bürgermeister Jens Haustein glaubt nicht, dass an dieser engen Stelle Laster oder Busse überhaupt mit 50Kilometern pro Stunde aneinander vorbeifahren. Es liege seiner Meinung nach in der Verantwortung jedes einzelnen Fahrers, nur so schnell zu fahren, dass die Sicherheit im Verkehr gegeben ist. Absperrungen am Rande des Fußwegs, wie Poller, würden den Verkehr auf der Straße noch weiter einschränken. Auch weitere Hinweisschilder auf die Gefahrenstelle hält er für wenig sinnvoll: Das Hauptproblem seien die Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Vorgaben halten. "Es ist schwierig", sagt Haustein.

Die Ortsdurchfahrt Venusberg war von 2007 bis 2009 grundhaft ausgebaut worden. In diesem Zuge wurden auch die vorher nur zum Teil vorhandenen Fußwege durchgängig angelegt.