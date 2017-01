Winterdienstler mit Fräse und Räumfahrzeugen im Dauereinsatz

Mitarbeiter und Technik mühen sich überall in der Region, die Straßen frei und befahrbar zu halten. Doch das gelingt nicht überall. Dennoch: Die Schneefälle lassen nun auch die schönen Seiten des Winters zu.

Von Martina Brandenburg, Mike Baldauf und SaraH Hofmann

erschienen am 06.01.2017



Zschopau/Gelenau. Heftige Schneefälle, spiegelglatte Straßen - die Konzentration der Autofahrer ist gestern erneut stärker als sonst gefordert gewesen. Dennoch registrierte die Polizeidirektion Chemnitz in der Zeit zwischen 7 und 13 Uhr insgesamt 56 Unfälle, drei davon im Revierbereich Marienberg.

Gesperrt blieb die Staatsstraße 230 am Gewerbegebiet Drebach. Der Verkehrsweg sollte nach Bergung eines Lkw im Laufe des Tages wieder freigegeben werden, hieß es aus dem Landratsamt. Auch auf der Kreisstraße 7132 (Sehmaer Höhe) ging nichts mehr. Nach dem Abtransport eines defekten Fahrzeuges kam die Schneefräse des Landkreises nach etwa zweijähriger Pause zum Einsatz. Die Kreisverwaltung hatte in das neue Räumgerät im Jahr 2012 rund 325.000 Euro investiert.

Auch in Zschopau war der Winterdienst des Bauhofes im Einsatz. Ob sich ein Abtransport des Schnees von den Marktplätzen erforderlich macht, ließ die Stadtverwaltung gestern offen. Zunächst sei es wichtig, dass die Straßen frei geräumt werden, hieß es aus dem Rathaus.

Der Gelenauer Karl Köhler war in seinem Haus Am Hang einmal mehr eingeschneit und ärgerte sich, dass der Winterdienst der Gemeinde nicht bis zu seinem Grundstück vorgedrungen ist. "Nur manche Fahrer des Bauhofs nehmen das letzte Stück der Straße in Angriff", wandte sich der 68-Jährige gestern an "Freie Presse". Nur ungern erinnert sich Karl Köhler daran, dass der Rettungsdienst es bei einem medizinischen Notfall einmal nicht bis zu seinem Haus geschafft habe, die Sanitäter zu Fuß den Berg erklimmen mussten.

Bürgermeister Knut Schreiter (Mandat CDU) kennt die Probleme der Winterdienstler an steilen Straßen: "Nicht nur dort hatten die Fahrer Mühe auf den glatten Straßen, beispielsweise am Gerichtsberg war das nicht anders. Es liegt im Ermessen der Fahrer, wo sie ihre Fahrzeuge bei schwierigen Fahrbahnverhältnissen einsetzen. Das muss man respektieren, zumal es sich bei dem letzten Abschnitt des Hangs nicht um eine öffentliche Straße handelt. Zudem: Wir arbeiten bei diesem extremen Wetter nach einer Prioritätenliste, helfen aber auch mal unbürokratisch mit Salz aus."

Vier Bauhof-Mitarbeiter der Gemeinde waren gestern im Einsatz - zwei mit Fahrzeugen, zwei mit der Schneeschippe. Und nicht nur sie: Bürgermeister Schreiter selbst hat für rund 45 Minuten ein Räumfahrzeug gelenkt - nachdem er im Bauhof seine Fahrerlaubnis dafür vorgewiesen hatte: "Ich wollte mir mal ein Bild machen, was die Mitarbeiter leisten." Sein Fazit: "Enge Wege, Schilder und Einfriedungen beachten - das braucht wie im Büro viel Feingefühl." Und er hat sich über die Unvernunft einiger Verkehrsteilnehmer geärgert, die auch in unübersichtlichen Situationen auf Biegen und Brechen überholen: "Gerade bei diesen Wetterverhältnissen erwarte ich von allen Vorsicht, gegenseitige Rücksichtnahme und auch ein wenig Gelassenheit."

Die Rücksichtslosigkeit vieler Autofahrer hat gestern einmal mehr auch René Seidel beklagt. Zwischen Amtsberg und Heinzebank staute sich der Verkehr gleich mehrfach - nur bedingt aufgrund des Wetters, befand der Gornauer Straßenmeister. Für den Winterdienst sei bereits am Mittwoch zeitweise kein Durchkommen gewesen. Um die Strecke überhaupt räumen zu können, wollte sie die Polizei kurzzeitig sperren, was jedoch letztlich doch nicht erforderlich wurde. "Es waren einige Menschen dann doch noch hilfsbereit und haben den Räumdienst durchgelassen", freute sich René Seidel. Er rät, generell Rettungsgassen zu bilden, sobald der Verkehr ins Stocken gerät.

Seit diesem Jahr ist es zudem gesetzlich vorgeschrieben, bei Unfällen und Staus Rettungsgassen zu bilden, die Missachtung kann mit Bußgeld bestraft werden. Nur Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr dürfen diese nutzen. "Wenn wir Winterdienstler durchkommen, können wir vorn die Stau-Ursachen wegräumen", sagte René Seidel. "Wenn nicht, müssen wir uns wie alle anderen hinten anstellen."

Viele Straßenränder waren auch gestern gespickt mit liegengeblieben Fahrzeugen - und kaum jemand hielt an und half. "Als Normalbürger begibt man sich damit selbst in Gefahr", warnte Falk Forhoff vom sächsischen ADAC. Erste Hilfe für Unfallopfer sei Pflicht, doch Versuche, das Pannenauto aus dem Graben zu ziehen, können auch schiefgehen. "Das sollte man Profis überlassen", riet Forhoff. Sein Unternehmen musste am Mittwoch in Chemnitz und Umgebung 160 Fahrzeuge abschleppen, gestern waren es bis zur Mittagszeit schon 70. Die Winterdienste helfen zwar aus, wenn liegengebliebene Fahrzeuge den Verkehr behindern, als Abschleppdienst fungieren sie jedoch nicht.

Doch der Winter zeigt nun auch seine schönen Seiten: In zahlreichen Orten warten die Lifte auf Skisportler, unter anderem in Lengefeld, an der Ehrenfriedersdorfer Hühnerfarm, am Marienberger Galgenberg sowie am Hirtstein in Satzung. (mit hne)